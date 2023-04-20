'Türkiye, Almanya için yeşil hidrojen tedarikçisi olabilir'

Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Finansman Araçları ve Hidrojen Girişimleri Daire Başkanı Dr. Christian Storost AHK Türkiye (Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası) organizasyonu ile İstanbul'da Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) üyeleri ile bir araya geldi.

Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Finansman Araçları ve Hidrojen Girişimleri Daire Başkanı Dr. Christian Storost AHK Türkiye (Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası) organizasyonu ile İstanbul'da Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) üyeleri ile bir araya geldi. Toplantıda yeşil hidrojen üretiminde öncelikler, mevcut durum, kısa dönem hedefleri ve iş birliği olanakları masaya yatırıldı.

Uluslararası Hidrojen Geliştirme Programı (H2-Uppp) Projesi kapsamında MENA bölgesinden AHK (Yurtdışındaki Alman Ticaret Odaları) ve GIZ (Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit/Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu) temsilcileri Bölgesel bir Çalıştay için Istanbul'da bir araya geldi. Bu kapsamda Alman Federal Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Finansman Araçları ve Hidrojen Girişimleri Daire Başkanı Dr. Christian Storost'un da iştirak ettiği Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) temsilcileri ile bir toplantı düzelendi. Toplantıda Türkiye'nin yeşil hidrojen alanındaki potansiyeli ve sistem içindeki önemi vurguladı.

"Yeşil hidrojen üretiminde de Türkiye olarak avantajlıyız"

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) Başkanı Yusuf Günay, iş birliği içinde yürümenin kaçınılmaz göründüğünü vurguladı. Günay, " Almanya'nın Türkiye'ye ilgi ve desteğini görmek memnuniyet verici. Yenilenebilir enerjideki potansiyelimiz, yeşil hidrojen üretiminde de en değerli avantajımızdır. Kamunun kararlılığı ve hidrojen stratejimizin açıklanmış olması, çabalarımızı hızlandırıyor. Üyelerimiz arasında gerek Türkiye'nin gerekse dünyanın en önemli şirketleri de yer alıyor. Dünya hidrojen çağına girmiştir. Elbette çok eksik var. Üretimden ekipmana, fiyatlamadan mevzuata kadar, elbirliği ile bu eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Almanya'nın Türkiye'yi değerli paydaş olarak görmesi, sektöre ivme kazandıracaktır" dedi.

"European Backbone'a Türkiye'de dahil olabilir"

Günay, hidrojen çağında Türkiye'nin öncü ülkelerden olduğunu vurgulayarak, toplantıda alınan kararları ve öncelikli yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı: "Başta Almanya ve AB'nin hidrojen ihtiyaçları için en değerli tedarikçi olabiliriz. Bu nedenle, bu kapsamda görülen MENA ülkeleri arasında yer almalıyız. AB'nin boru hatlarının gösterildiği "European Backbone" haritalamasına Türkiye'nin boru hatları da entegre edilmeli. Saf yeşil hidrojen için bir boru hattı gündeme alınmalıdır. Alman Ekonomi ve İklim Bakanlığı yapılarıyla iş birliği içinde hidrojen sektörüne yönelik eğitim programları düzenlenecek. Alman hidrojen sektörü paydaşlarıyla, Almanya'da bir araya gelinecek ve Türkiye'ye yatırımları, iş ortaklıkları için teşvik edici bilgilendirmeler yapılacak."

Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı Finansman Araçları ve Hidrojen Girişimleri Daire Başkanı Dr. Christian Storost, toplantının çok verimli geçtiğini, toplantıda öne çıkan soru ve sorunların çözümü konusunda iş birliğine ve desteğe hazır olduklarını belirtti.

"Potansiyel keşfedilecek kadar geniş ve değerli"

Buluşma, AHK Türkiye organizasyonu ile H2DER üyelerinden "Akfen Yenilenebilir Enerji" ev sahipliğinde gerçekleşti. AHK Türkiye adına toplantıyı organize eden Kamu ile Teşvikli Projeler, Pazar Araştırmaları ve Fuarlar Bölüm Müdürü Pauline Seyfert, "Türkiye -Almanya iş birliği yeşil hidrojen alanında da gelişmeye çok uygun. İş birliği olanakları ve potansiyel keşfedilecek kadar geniş ve değerli. Ortak çalışmalarımız hızla devam edecek" dedi.

Verilen bilgiye göre, stratejik öneme sahip yeşil dönüşüm ve bununla bağlantılı yeşil hidrojen konusu AHK Türkiye'nin çalışmalarında özel bir yere sahip olduğu öne çıktı. Gelecekte yeşil hidrojen konusunda Türkiye ve Almanya arasında bir iş birliği potansiyeli bulunmaktadır. Türk ve Alman paydaşlarla işbirliği içinde, örneğin Türk-Alman Enerji Ortaklığı (DTEP) veya H2-Uppp çerçevesinde, yeşil hidrojen konusunda yerel olarak daha fazla faaliyet ve değişim planlanmaktadır.

Türkiye'de de uzun yıllardır teknik işbirliği konusunda Almanya adına faaliyet gösteren Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu "GIZ", MENA bölgesi temsilcileri ile birlikte toplantıya katıldı. GIZ Türkiye, Proje Direktörü Bülent Cindil, mevcut H2-Uppp Programı kapsamında ortak çalışmalar ve eğitim programları ile Türkiye'deki yeşil hidrojen sektörü gelişiminin desteklenmesinin planlandığını söyledi.

"Türkiye'deki yeşil hidrojen sektörü gelişiminin destekleyeceğiz"

AHK Türkiye, GIZ ve Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) üyeleri Berlin'de ikinci bir toplantı yapmayı değerlendiriyor. Bu toplantıda, Türkiye ve Almanya arasındaki iş birliğini genişletmek ve yeşil hidrojen sektöründeki iş birliğini hızlandırmak için yüksek kamu ve dernek düzeyinde proje örneklerini ele alabilirler. - İSTANBUL