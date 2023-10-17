Türkiye-Almanya Danışma Günleri'nde sosyal güvenlik hakları ele alındı

GAZİANTEP'te Sosyal Güvenlik İl Kurumu Müdürlüğü (SGK) ile Alman Sosyal Güvenlik Uzmanları arasında Türk ve Alman vatandaşların sosyal güvenlik haklarının konuşulduğu 'Türkiye- Almanya Danışma Günleri' toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü'nde düzenlenen toplantıda yurtdışında bulunan Türkler ve Türkiye'de bulunan Alman vatandaşların sosyal güvenlik hakları ele alındı. Toplantıya Almanya Heyet Başkanı Monika Brıch, Türkiye Heyet Başkanı Ramazan Elma, Gaziantep SGK İl Müdürü Mehmet Uzun ve uzmanlar katıldı.

'SOSYAL GÜVENLİK HAKLARI KONUSUNA DİKKAT ÇEKİYORUZ'

Gaziantep SGK il Müdürü Mehmet Uzun, Türkiye- Almanya Danışma Günleri toplantısının her yıl düzenli olarak gerçekleştirildiğini ve sosyal güvenlik hakları konusunda birçok karışık konunun ele alınarak çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

Almanya ile Türkiye'nin sosyal güvenlik alanında da iki dost ülke olduğuna dikkat çeken Uzun, Bu toplantıda amacımız Almanya'da ve Türkiye'de yaşayan Sigortalılarımız ve emeklilerimizin sosyal güvenlikle ilgili taleplerini, sorularını alıp onların sıkıntılarını giderilmesidir. Yukarıda tahsis ettiğimiz altı tane odamızda bu üç gün sigortalılarımız, emeklilerimiz gelip sosyal güvenlikle ilgili gerek Türkiye gerek de Almanya Sosyal Güvenlik Sistemi'yle ilgili sorularını sorup cevaplarını bulacaklardır. 1 Kasım 1965'te Almanya ile Almanya Türkiye arasında sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ve bugüne kadar da iki dost ülke sosyal güvenlikle ilgili her türlü problemlerini çözmüştür. Sosyal güvenlik sistemi Güçlü olan ülkelerde sosyal güvenlik sistemi de güçlüdür. Bizim iki bin altı yılında bir sosyal güvenlik reformu yapıldı. 2007'de hayata geçirildi. ve gerçekten şu anda iddia edebiliriz ki dünyada bir numaralı sosyal güvenlik sistemine sahibiz. Karmaşık sistemlerde her zaman problem vardır. Zaten şu anda buradaki toplanmamızın bir amacı da Sistemlerdeki belki açıklık olmayan, problem yaşanan konulara çare olmak için bu tür toplantılar düzenleniyor diye konuştu.

MONİKA BRİCHSİGORTALI VATANDAŞLARIMIZ YÜZ YÜZE DANIŞMA HİZMETİ ALIYOR

Türkiye- Almanya danışma günleri toplantısının önemine değinen Alman Heyet Başkanı Monika Brıch ise, toplantıda önemli konuların görüşüldüğünü anlatarak, Türk Alman Danışma Günleri'nin hedefi Türk kökenli. Yani hem Türkiye'de hem de Alman Kökleri olan sigortalılarımıza yüz yüze danışma hizmeti vermekte. Amacımız sigortalı vatandaşların sorularını cevaplandırmak ve sorunları ortadan kaldırmaktır. Bu yıl düzenlemiş olduğumuz danışma günlerinde bu toplantının ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yeniden gördük. Hem Türkiye'de hem Almanya'da düzenlediğimiz danışma günlerinde öneminiz katılım sayısına göre halen ihtiyaç olduğunu ve ne kadar önemli olduğunu hep birlikte görmüş olduk dedi.