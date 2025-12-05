Türkiye, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonunun karar alma süreçlerinde etkinliğini artıracak

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Turgay Türkyılmaz, Türkiye'nin, Akdeniz Genel Balıkçılık Komisyonu (GFCM) başkanlığı görevine seçilmesiyle karar alma süreçlerindeki etkinliğini artıracağını belirterek, "Türkiye, kendisiyle ilgili konularda nelerle karşılaşabileceğinden haberdar olacak ve önümüzdeki yıllarda kendi politikasını buna göre düzenleme şansını elde edecek." dedi.

Türkyılmaz, AA muhabirine, Türkiye'nin GFCM başkanlığı görevine seçilmesini ve su ürünleri sektörünün 2025 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.

Türkiye'nin GFCM'ye 75 yıldır üye olduğunu ve tarihinde ilk kez başkanlık görevini üstlendiğini bildiren Türkyılmaz, bunun, ülke balıkçılık sektörü için çok önemli bir adım olduğunu söyledi.

Türkyılmaz, balıkların sınır tanımaz canlılar olması nedeniyle hiçbir ülkenin tek başına balık stoklarını yönetebilecek kabiliyeti olmadığını, bu kapsamda bölgesel balıkçılık yönetim organizasyonlarının son dönemlerde ön plana çıkmaya başladığını ifade etti.

Herhangi bir balık türünde ülkelerin kendi başına yönetim önlemlerini uygulayamaması nedeniyle bu tür komisyonların bağlayıcı kararlar aldığını aktaran Türkyılmaz, "Ülkeler de bu kararlara uyma durumunda oluyorlar. Başkanlık görevimiz, prestijli bir konu olmasının yanı sıra artık bu komisyon içerisinde etkinliğimiz daha da artmış olacak. Yönetimde en tepede bulunan Türkiye, kendisiyle ilgili konularda nelerle karşılaşabileceğinden haberdar olacak ve önümüzdeki yıllarda kendi politikasını buna göre düzenleme şansını elde edecek." diye konuştu.

Türkyılmaz, Türkiye'nin Akdeniz bölgesinde özellikle su ürünleri kaynaklarının korunması konusunda en etkili önlemleri uygulayan ülkelerin başında geldiğine işaret ederek, buradaki amacın, sürdürülebilirlik ve balıkların gelecek nesillere aktarılması olduğunu söyledi.

Söz konusu görev ve sorumlulukları uygularken, diğer ülkelerin de benzer sorumluluklar alması için komisyonu daha etkin çalıştırabilme şansına sahip olacaklarını dile getiren Türkyılmaz, "Dolayısıyla balıkçılık camiası adına ve yöneticiler olarak bizler için çok önemli bir adım olduğunu söyleyebilirim, kazanımlarımız da bunlar olacak." dedi.

"Bu yıl hamsi için üretim miktarı 220 bin tonlar civarında olacak"

Türkyılmaz, 1 Eylül tarihi itibarıyla 2025-2026 av sezonunu açtıklarını anımsatarak, oldukça güzel bir sezon geçirildiğini, özellikle hamsi avcılığının iyi devam ettiğini bildirdi.

Geçen yılla kıyaslandığında, bu yıl daha iyi miktarda balık avcılığının olduğunu gördüklerini anlatan Türkyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle Orta ve Doğu Karadeniz'de hamsi avcılığı yine yoğun şekilde devam ediyor. Ekim-kasım ayları yoğun avcılıkla devam etti. Bu yılki beklentimizin geçmiş yıllara göre daha yüksek olduğunu söyleyebilirim. Şu anda gözlemlerimiz ve sahadan aldığımız istatistiki bilgiler kapsamında, bu yıl hamsi üretim miktarının 220 bin tonlar civarında gerçekleşeceği yönünde bulgu var. Özellikle istavrit, mezgit, bakalorya gibi diğer türler de geçmiş yıllardaki av oranlarına benzer şekilde devam ediyor. Palamut avcılığında düşüşümüz olacak, palamut biyolojisi itibarıyla 4-5 yıllık bir sezon içerisinde pik yapıyor, daha sonra azalma görülüyor."

Türkyılmaz, su ürünleri yetiştiriciliği konusunda Türkiye'nin bölgesinde lider ülke konumunda olduğunu, Avrupa'da 2'nci, dünyada ise 17'nci sırada bulunduğunu söyledi.

Türkiye'nin birçok türde balık yetiştiriciliğini çok başarılı şekilde yaptığını ve elde edilen miktarın çoğunu ihraç ettiğini anlatan Türkyılmaz, "Geçen yıl 2 milyar dolar civarında ihracatımız var, 100 ülkeye balık gönderiyoruz, bu yıl da 2 milyar doların biraz üzerinde gerçekleşme olacağını bekliyoruz. Su ürünleri sektörü Türkiye'de yüzde 126'lık oranla kendine yeterliliğe sahip. Dolayısıyla burada ithalatçı konumda olmadığımızı ve ihracatçı bir ülke konumunda bulunduğumuzu söyleyebilirim." değerlendirmesinde bulundu.

"Geçen yıl 83 milyon yavru balık kaynaklarla buluşturuldu"

Türkyılmaz, balıklandırma amaçlı üretim tesislerinin, stokların takviyesi yanında özellikle kırsalda gıda arzını sağlayabilecek önemli çalışmalardan biri olduğunu belirtti.

Genel Müdürlüğün görev sorumluluğunda 8 üretim istasyonunun bulunduğunu dile getiren Türkyılmaz, buralarda özellikle sazan ve siraz gibi yerelde tüketilen balıkların üretimini yaparak doğal su kaynaklarına bıraktıklarını anlattı.

Türkyılmaz, son 20 yıl içerisinde yaptıkları çalışmalarla 500 milyon balığın su kaynaklarıyla buluşturulduğunu bildirerek, "Sadece geçen yıl 83 milyon yavru balık kaynaklarımızla buluşturulmuş oldu. Bu açıdan hem gıda arzına cevap verebilmek, hem de eğlence amaçlı, amatör balıkçılık anlamında da faydalanılabilecek alanları oluşturma çabalarımız devam ediyor." diye konuştu.

"Balıkçılarımız uyarıları dikkate alsın"

Son günlerde Karadeniz'de gemilere yapılan saldırılara ilişkin de balıkçılara uyarılarda bulunan Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Üzüntüyle takip ediyoruz özellikle Karadeniz'de son zamanlarda yaşanan olaylar var. Av sezonumuzun açık olması ve balıkçı gemilerimizin de Karadeniz'de avlarını devam ettirmiş olmaları itibarıyla gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Hem Sahil Güvenlik Komutanlığımızla hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğümüzle birlikte takip ediyoruz ve balıkçılarımızla da irtibat halindeyiz. Kendilerinden ricamız, bu kurumların ve diğer sorumlu olan kurumların uyarılarını dikkate almaları ve her zamankinden daha çok dikkatli olmaları. Devlet makamlarının, ilgililerin yaptıkları uyarıyı dikkate alsınlar."