Türkiye Aile Destek Programı Ödemeleri Hesaplara Yatırıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını duyurdu. Bakan Göktaş, destek tutarının 48,1 milyar TL'yi aştığını belirtti ve ihtiyaç sahibi hanelere bu ay 4,3 milyar TL destek verileceğini açıkladı.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırılacağını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile Türkiye Aile Destek Programı'nın başlangıcından bu yana hanelere sağlanan destek tutarının 48,1 milyar TL'yi aştığını belirtti. Türkiye'nin refahını vatandaşlarla paylaştıklarının altını çizen Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ödemeleri bugün hesaplara yatırıyoruz. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi hanelerimize bu ay 4,3 milyar TL destek vereceğiz" dedi.

Ekim 2022'de Çocuk Desteği ve Elektrik Tüketim Desteği'nin de Türkiye Aile Destek Programı'na eklendiğini hatırlatan Göktaş, "Desteğimizden yararlanan hanelerimize çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için aylık ödeme yapıyoruz. Çocuk desteği kapsamında hanelerimize ilave destek sağlıyoruz. Elektrik Tüketim Desteğimiz ile de hanelerimize ödeme yapıyoruz" ifadelerini kullandı.