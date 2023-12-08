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Türkiye Aile Destek Programı'ndan 4 Milyar TL Ödeme Yapıldı

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AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında bugün itibarıyla hanelere toplam 4 milyar TL ödeme yapıldığını açıkladı. Bakan Göktaş, programın bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar TL destek sağladığını belirtti.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 4 milyar TL tutarındaki Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin, bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığını açıkladı.

Bakan Göktaş, yazılı açıklama ile halihazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 60,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirdi. Herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini belirten Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4 milyar TL ödeme yapacağız" açıklamasında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mahinur Özdemir Göktaş Türkiye Aile Ekonomi Güncel Haberler

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