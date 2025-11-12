Haberler

Türkiye, Afrika'ya Uydu İletişim Hizmetlerini Genişletiyor

Güncelleme:
Türkiye, TÜRKSAT AŞ ile Avanti Communications arasında imzalanan anlaşma ile Güney Afrika'da uydu haberleşme altyapısını güçlendiriyor ve Türksat 5B üzerinden geniş bant internet hizmetleri sunacak.

Türkiye, uydu haberleşme hizmetlerini Afrika'ya ihraç eden ülkeler arasındaki konumunu giderek güçlendirirken, kıtanın birçok bölgesine geniş bant data ve internet hizmetlerini de Türksat 5B üzerinden verecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Türkiye'nin uydu operatörü TÜRKSAT AŞ ile Avanti Communications arasında Güney Afrika'nın uydu haberleşme altyapısını güçlendirecek yeni kapasite anlaşması imzalandı.

Türkiye, anlaşma kapsamında, kıtaya yönelik kurumsal bağlantı hizmetleri, taşımacılık çözümleri, internet servis sağlayıcıları ve kamu altyapıları için yüksek hızda uydu hizmetlerini Türksat 5B üzerinden verecek.

TÜRKSAT AŞ ile Avanti Communications arasındaki işbirliği anlaşması, Güney Afrika'nın Cape Town şehrinde gerçekleştirilen AfricaCom 2025 etkinliğinde, TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Selman Demirel ile Avanti Communications Operasyon Direktörü Debbie Mavis tarafından imzalandı.

Anlaşma ile 2019'da iki şirket arasında başlatılan işbirliğinin kapsamı genişletilirken, TÜRKSAT'ın en güçlü haberleşme uydusu Türksat 5B'den Afrika kıtasına ek kapasite tahsis edildi. Ek kapasiteyle özellikle hizmete erişimde sorun yaşayan bölgelerde geniş bant internet ve kurumsal bağlantı ihtiyaçları Türksat 5B üzerinden karşılanacak.

" Güney Afrika, TÜRKSAT için stratejik öneme sahip"

Demirel, bu anlaşmanın değerli olduğunu belirterek, " Güney Afrika, TÜRKSAT için stratejik öneme sahip bir pazar konumunda. Türksat 5B üzerinden sağlanan ek kapasiteyle bölgedeki artan uydu hizmeti talebine etkin şekilde yanıt veriyoruz. Avanti'nin bölgesel tecrübesi, ortaklığın başarılı şekilde genişlemesini sağlayacak." dedi.

Debbie Mavis de işbirliğinin bölge açısından çok önemli bir adım olduğuna işaret ederek, "TÜRKSAT ile sürdürdüğümüz ortaklık, Güney Afrika genelinde GEO uydu hizmetlerine duyulan yüksek talebin karşılanmasına katkı sağlıyor. Bu işbirliği hem bölge insanına hem de kurumlara güvenilir bağlantı sunmamız açısından önemli bir adım niteliğinde." diye konuştu.

TÜRKSAT ve Intersputnik arasında uluslararası işbirliği

Öte yandan, AfricaCom 2025'te TÜRKSAT AŞ ve Intersputnik arasında küresel uydu işbirliklerini güçlendirecek Mutabakat Zaptı (MoU) da imzalandı.

İmza töreni, TÜRKSAT Uydu Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Demirel ile Intersputnik Genel Müdürü Ksenia Drozdova arasında gerçekleştirildi.

Anlaşmayla, iki kurum işbirliğinde uluslararası pazarlarda yeni uydu iletişim çözümlerinin geliştirilmesi, küresel işbirliklerinin artırılması ve müşterilere daha geniş hizmet seçenekleri sunulması hedefleniyor.

Kaynak: AA / Ayşe Böcüoğlu Bodur - Ekonomi
