Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu: Ticaret Hacmi 7 Kat Artış Gösterdi

Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu: Ticaret Hacmi 7 Kat Artış Gösterdi
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda yaptığı konuşmada, 22 yılda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 7 kat arttığını ve Afrika'ya yapılan yatırım tutarının 15 milyar doları aştığını açıkladı. Forumda, 54 Afrika ülkesi ve Türkiye'den yaklaşık 3 bin iş insanı bir araya geldi.

Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "22 yılda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 7 kat artış göstermiştir. Bunun yanında Türkiye'den sanayi, ticaret, hizmetler ve tarım sektörlerinde yatırımcılar Afrika ülkelerinde 15 milyar dolara aşkın doğrudan yatırımlar yapmış ve Afrika kıtasında kalkınma ve yatırım projeleri için tam 2 bin 43 proje 97 buçuk milyar dolarlık bir değer ile inşaat yatırımları gerçekleştirilmiştir. Bu arada Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki büyükelçilik sayısı 12'den 44'e yükseltildi. Ticaret müşavirliklerimizin sayısı da 5'ten 31'e çıkmıştır" dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe düzenlendikleri ortak basın toplantısı ile forumun kapanış programında ortak deklarasyonun açıklanacağını bildirdi. Forumda 54 Afrika ülkesi ve Türkiye'den bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey kamu görevlileri ile yaklaşık 3 bin iş insanının bir araya gelmesi hedefleniyor.

'AFRİKA'DA 2 BİN 43 PROJE İLE 97 BUÇUK MİLYAR DOLARLIK İNŞAAT YATIRIMLARI GERÇEKLEŞTİ'

Ortak basın toplantısında konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "2003 yılında Türkiye'nin Afrika ile dış ticareti 5,4 milyar dolar, geçen yıl 37 milyar dolara yükseldi. Bu yılda yılsonunda 40 milyar dolar olmasını tahmin ediyoruz. Böylece 22 yılda Türkiye ile Afrika ülkeleri arasındaki ticaret hacmi 7 kat artış göstermiştir. Bunun yanında Türkiye'den sanayi, ticaret, hizmetler ve tarım sektörlerinde yatırımcılar Afrika ülkelerinde 15 milyar dolara aşkın doğrudan yatırımlar yapmış ve Afrika kıtasında kalkınma ve yatırım projeleri için tam 2 bin 43 proje 97 buçuk milyar dolarlık bir değer ile inşaat yatırımları gerçekleştirilmiştir. Bu arada Türkiye'nin Afrika ülkelerindeki büyükelçilik sayısı 12'den 44'e yükseltildi. Ticaret müşavirliklerimizin sayısı da 5'ten 31'e çıkmıştır. Milli Hava Yolumuz, Türk Hava Yollarının Afrika kıtasında uçtuğu nokta sayısı destinasyon sayısı da 62'ye yükselmiştir. Bugün Türk Hava Yolları bütün Afrika halklarını dünyaya, İstanbul üzerinden dünyanın her tarafına bağlamaktadır. Afrika kıtası 1 buçuk milyarı aşan nüfusu ile 2050 yılında dünya nüfusunun dörtte birini oluşturacaktır. Afrika zengin kaynakları, iç pazarı, genç nüfusu ile dünyanın bundan sonraki ekonomik gelişmesinin lokomotifi haline gelecektir. Bizim Türkiye Cumhuriyeti olarak Afrika'ya bakışımız kıta ülkeleriyle kardeşlik, adalet ve eşitlik temelinde karşılıklı saygı ve kazan kazan ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Paneller, gıda üretimi, tekstil, ilaç, enerji, madencilik, lojistik, altyapı finansmanı gibi alanlarda 6 Türk bakan arkadaşım da bu zirveye katkılar yapmakta, panellere katılmakta ve Afrika'dan gelen değerli meslektaşlarıyla ikili görüşmeler yapacaklardır. Bu çalışmaların sonucunda ortak bildiri sizlerle paylaşılacak" dedi.

