TİCARET Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na katıldı. Burada açılış konuşması yapan Bakan Bolat, " Türkiye ile Afrika kıtasındaki ülkeler arasındaki toplam ticaret 2003 yılında sadece 5,4 milyar dolarken geçen yıl 37 milyar doları aşmış. Bu yılda 40 milyar dolara ulaşacaktır. 7 kattan fazla bir gelişme sağlanmıştır. Bunun yanında Türkiye 'den tüm Afrika coğrafyasında tam 15 milyar dolar Türk yatırımcıların orada; sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe yatırımları 15 milyar dolara ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu başladı. ICEC-İstanbul Kongre Merkezi'nde yapılan, 54 Afrika ülkesi ve Türkiye'den bakanlar, bakan yardımcıları, üst düzey kamu görevlileri ve yaklaşık 3 bin iş insanının biraraya gelmesi hedefleniyor. Forum, küresel ekonomik belirsizliklerin ve siyasi gerilimlerin yoğun biçimde yaşandığı, korumacı ticaret uygulamalarının sıklıkla gözlendiği, kural bazlı uluslararası ticaret sisteminin dönüşümden geçtiği bir dönemde Türkiye ile Afrika arasındaki stratejik ortaklığın derinleştirilmesi açısından önemli rol üstlendi. Bu doğrultuda forum 'Küresel Ekonomik Belirsizlikte Yol Almak: Türkiye-Afrika Ortaklığının Güçlendirilmesi' ana başlığı altında düzenlendi.

'TOPLAM TİCARET BU YILDA 40 MİLYAR DOLARA ULAŞACAKTIR'

Açılışta konuşan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Bugün ve yarın TABEF zirvesinin Türkiye Afrika Ticaret Zirvesi'nin ana konusu 'Küresel Ekonomik Belirsizliklerde Yol Almak, Türkiye Afrika Ortaklığının Güçlendirilmesi' ana başlığını 2 gün boyunca inşallah temel alacağız. Bu başlık altında Gıda güvenliği, Altyapı finansmanı, Teknoloji ve dijital imalat sağlık, Tekstil ve değer zincirleri, Enerji ve madencilik, Lojistik sektörleri başta olmak üzere birçok potansiyel iş birliği alanlarını ele alacağız. Biz Türkiye olarak 2003 yılında Cumhurbaşkanımızın ve hükümetinin başlattığı 'Afrika Stratejisi' doğrultusunda bütün Afrika kıtasındaki ülkelerle Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri, yatırım, ticaret ve kültürel sosyal ilişkiler ve her alanda derinlemesine ve stratejik olarak geliştirmekten, iki taraf açısından da adil, eşit ve kazan kazan temelinde geliştirmekten çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bu stratejimizi, politikalarımızı daha da güçlü bir şekilde uygulamaya devam edeceğiz. Nitekim Türkiye ile Afrika kıtasındaki ülkeler arasındaki toplam ticaret 2003 yılında sadece 5,4 milyar dolarken geçen yıl 37 milyar doları aşmış. Bu yılda 40 milyar dolara ulaşacaktır. 7 kattan fazla bir gelişme sağlanmıştır. Bunun yanında Türkiye'den tüm Afrika coğrafyasında tam 15 milyar dolar Türk yatırımcıların orada; sanayi, tarım ve hizmetler sektöründe yatırımları 15 milyar dolara ulaşmıştır. ve yüz binlerce Afrikalı kardeşlerimizin iş ve AŞ bulmasında ve Afrika ülkelerinin gelişmesinde çok önemli katkılar yapmaktadır" dedi.

'AFRİKA ÜLKELERİNDEN İŞ İNSANLARI AFRİKA ZİRVESİNE KATILMAK İÇİN BURAYA GELDİLER'

Bakan Bolat, "Bunun yanında Türk müteahhitlerinin de Afrika ülkelerinin kalkınma projelerinde bugüne kadar 2043 projede görev almaları ve yaklaşık 100 milyar dolara yakın inşaat işlerini tamamlamaları da Afrika'nın gelişmesine çok önemli katkı yapmıştır. ve milli gururumuz olan Türk Havayollarının Afrika'da 40'tan fazla ülkede 62 noktaya uçuş gerçekleştirmesi ve İstanbul üzerinden Afrika ülkelerini ve kıymetli halklarını bütün dünyaya bağlamaları da çok önemli bir ilerleme olarak kaydedilmiştir. Türk Kalkınma Ajansı ve diğer Türk Yardım Kuruluşları ve NGO'lar, Sivil Toplum Kuruluşları da Afrika kıtasında birçok ülkede önemli kültürel, sosyal, insani yardım faaliyetleri yapmaktadırlar. İnşallah 2 gün boyunca bütün konuları derinlemesine ele alacağız. B2B görüşmeleri yapılacak binlerce B2B görüşmeleri planlandı. 3 bine yakın Afrika ülkelerinden iş insanları Afrika zirvesine katılmak için kayıt yaptırıp buraya geldiler. Binlerce Türk iş insanı burada olacak. Afrikalı meslektaşlarıyla görüşecekler. 7'den fazla önemli konularda paneller var. 6 tane Türk bakan arkadaşım bugün ve yarın burada panellere katılacaklar ve sizlerle ikili iş görüşmelerine hazırlar. Bunun yanında bazı ülkelerin iş forumları yapılacak. Bugün öğleden sonra Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendi 'Afrika'da Aile ve kadının güçlendirilmesi ve liderlik' başlığı altında foruma hitap edecekler ve inşallah da yarın öğleden sonra Cumhurbaşkanımız Afrikalı liderlere ve değerli katılımcılara inşallah ülkemizin görüşlerini bir final konuşmasıyla aktaracaklar" şeklinde konuştu.