Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Başladı

Afrika Birliği Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe, Türkiye ile Afrika'nın altyapı yaptırımları ve sanayileşmeye önem vermesi gerektiğini belirterek, "Türkiye'nin inşaat, imalat ve lojistik alanındaki tecrübeleri kıtamızın sanayi alanındaki hedefleri için çok faydalı olacaktır." dedi.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF), İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu ve "Türkiye-Afrika İlişkilerini Güçlendirerek Ortak Kazanımları Paylaşmak" ana temasıyla düzenlenen forum kapsamında Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla "Bakanlar Oturumu" gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Francisca Tatchouop Belobe, Türkiye'ye ve ev sahiplerine bu zirveyi düzenledikleri ve kendilerine inanılmaz bir misafirperverlik sergiledikleri için teşekkür etti.

Küresel ekonominin daha belirsiz bir ortamda bulunduğu bir döneme şahitlik ettiklerini dile getiren Belobe, tedarik zincirlerinin bozulmasından gıda güvenliğine, enerji konusundan iklim değişikliğinin etkilerine ve jeopolitik gerginlere kadar çok sayıda olumsuzlukla karşı karşıya olduklarını söyledi.

Belobe, bu zorluklara karşı Türkiye ve Afrika'nın önünde önemli fırsatlar bulunduğunu kaydederek, "Yenilikçi yaklaşımlarla ortaklığımızı geliştirebileceğimize inancım tam. Zirvede bu işbirliğimizi nasıl geliştireceğimizi konuşacağız. İmalat, altyapı, enerji, tarım, dijital dönüşüm ve sağlık gibi kritik sektörlerde bu görüşmeleri gerçekleştireceğiz. Hem özel sektörün hem de ülkelerarasındaki ticaretin ve ilişkilerin gelişmesi için çalışacağız." diye konuştu.

"Türkiye'nin tecrübeleri hedeflerimiz için çok faydalı olacaktır"

Francisca Tatchouop Belobe, Türkiye ile Afrika arasındaki ortaklık ve işbirliğinde üç kritik konunun önemli olduğunu belirterek, "Birinci olarak Türkiye ve Afrika ülkeleri arasında ticaret ve yatırımı geliştirirken sadece ülkeler arası ikili bir şekilde yapmak yerine bölgesel değer zincirlerine açılmalıyız. Farklı dış piyasalara odaklanmalıyız. Farklı alanlarda ortaklığı geliştirmek önemli." ifadelerini kullandı.

İkinci olarak bu ortaklıkların kapsayıcı değişiminin sağlanması gerektiğini dile getiren Belobe, "Kadınları, gençleri ve KOBİ'leri güçlendirmeliyiz. Böylelikle anlamlı bir şekilde yenilikçiliği güçlendirmeliyiz. Üçüncü olarak birlikte altyapı yatırımlarına ve sanayileşmeye önem vermeliyiz. Türkiye'nin inşaat, imalat ve lojistik alanındaki tecrübeleri kıtamızın sanayi alanındaki hedefleri için çok faydalı olacaktır." dedi.

Belobe, Afrika'nın Gündem 2063 hedeflerinden bahsederek, burada ortaya koydukları hedeflere ulaşmak için yaptıkları çalışmalara dair bilgi verdi.

Türkiye ile Afrika arasındaki ilişkilerin temelinde karşılıklı saygı, dayanışma ve uzun vadenin yattığını vurgulayan Belobe, işbirliğini artırma çağrısında bulundu.