Türkiye-ABD ilişkilerine Atış Grup desteği

Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, TASC tarafından düzenlenen akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, TASC tarafından düzenlenen akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi.

Bu yıl Atış Şirketler Grubu ana sponsorluğunda Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından Rockefeller Plaza'da düzenlenen akşam yemeği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

Türk ve Amerikan iş insanlarının yanı sıra Türkiye'den ve ABD'den üst düzeyde yöneticilerin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldi. ABD'deki ve Türkiye'deki yatırımları hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi veren Atış Şirketler Grubu CEO'su Ahmet Atış, Türkiye ile ABD arasındaki güçlü iletişim ve ticari ilişkilerin sürdürülmesine destek olmak amacıyla çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GÜCÜNE GÜÇ KATMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gayretleriyle üst düzeye çıkan Türkiye ile ABD arasındaki ikili ilişkilerin ve ticaretin, güçlenmesine bir nebze de olsa katkı sağlamanın verdiği heyecanla üzerlerine düşeni yapmaya gayret gösterdiklerini ifade eden Atış, "Türkiye'nin dünya üzerindeki siyasi ve ekonomik etkisi her geçen gün artmaktadır. ABD'de de bu etkinin arttığı, Türkiye ile geçen yıl gerçekleşen 32 milyar dolarlık rekor ticaret hacmiyle gözler önüne serilmektedir. Bugün geldiğimiz noktada Türk iş insanları olarak bizlere düşen görev kurulan bu idari ve ticari köprüyü daha da güçlendirmektedir. Biz Atış Şirketler Grubu olarak 14 ülkeyle birlikte ABD'de de Türkiye'nin gücüne güç katmak için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.