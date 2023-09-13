Türkiye-ABD ilişkilerindeki olumlu hava ticarette beklentileri artırdı

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin pozitif ilerlediğine işaret eden sektör temsilcileri, olumlu sinyallerin ticaretin de hızlanacağına dair beklentileri pekiştirdiğini belirtti.

Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin pozitif ilerlediğine işaret eden sektör temsilcileri, olumlu sinyallerin ticaretin de hızlanacağına dair beklentileri pekiştirdiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmi için belirlenen 100 milyar dolar hedefini hatırlatarak, "Siyasi ilişkilerimizde yakaladığımız olumlu hava, önümüzdeki dönemde ticaretimize de pozitif yansıyacaktır, kimsenin şüphesi olmasın." ifadesini kullanmıştı.

AA muhabirine ABD ile ilişkilerdeki olumlu havanın ticari ilişkilere etkisine dair değerlendirmelerde bulunan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, söz konusu olumlu havanın ticaretin de hızlanacağına dair beklentileri pekiştirdiğini söyledi.

Yalçındağ, iş dünyası temsilcileri olarak yol haritası oluşturmaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

"Sayın Trump ve Sayın Erdoğan ile başlayan '100 milyar dolar' ticaret hacmi hedefimiz, hükümetlerin de benimsediği bir politikaya dönüştü. ABD'de Sayın Biden hükümetinin de değişime rağmen bu politikayı devam ettirmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Siyasi alanda hangi meseleler yaşanırsa yaşansın karşılıklı ticaretimizin bunlardan etkilenmeden istikrarlı bir şekilde yükselmeye devam ettiğini görüyoruz."

Yalçındağ, son 3 yılda ticaret hacmindeki yüzde 54'lük artışın 100 milyar dolarlık hedefin uzak olmadığını gösterdiğini dile getirdi.

Bu hedefe ulaşmak ve ikili ticari ilişkileri güçlendirmek için güçlü bir pazarı temsil eden ABD'ye yönelik eyalet bazlı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğine işaret eden Yalçındağ, şunları söyledi:

"Türkiye, yakın çevresinde 1,2 milyar insanın bulunduğu ve 28 trilyon dolarlık bir pazara erişim sağlayabileceği bir konumdayken, sadece ABD'de 330 milyon insanın olduğu ve 27 trilyon dolarlık bir pazarı temsil ettiği unutulmamalı. TAİK eyalet komiteleri yapılanması ile her eyalette sektörel odaklı etkinlikler düzenlemeyi planlıyoruz. Örneğin, Kaliforniya'ya teknoloji ve startup odaklı heyetler gönderirken, Massachusetts eyaletinde medikal ekipmanlar sektörüne, Michigan'da ise otomotiv yan sanayi sektörüne yönelik etkinlikler gerçekleştireceğiz. Türkiye, ABD ile ticaretini 100 milyar dolara çıkardığında ABD'nin en büyük 25'inci ticaret partnerinden 13'üncü ticaret partneri konumuna gelecek ki bunun, kurun istikrarı için de önemli olduğunu düşünüyoruz."

"İki ülke arasındaki ticari ilişkiler önemli ekonomik fırsatlar sunuyor"

Türk-Amerikan İşadamları Derneği (TABA-AmCham) Genel Başkanı Süleyman Ecevit Sanlı da Türkiye ile ABD arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda kazandığı ivmeye dikkati çekti.

Sanlı, geçen yıl ülkeler arasındaki ticaret hacminin 32 milyar doların üzerine çıktığını ifade ederek, "Bu, bir önceki yıla göre yüzde 20'lik bir artışa denk gelmektedir. Bu ivmenin temelinde, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin olumlu seyrine paralel olarak artan ekonomik işbirliği yer alıyor. Türkiye, jeostratejik konumu ve güçlü sanayi altyapısıyla ABD için önemli bir ticaret partneri haline geldi. ABD ise Türkiye'nin savunma sanayisi, enerji ve teknoloji gibi sektörlerinde önemli yatırımlar yapıyor." dedi.

Ticari ilişkilerin büyümeye devam etmesinin beklendiğini dile getiren Sanlı, şu ifadeleri kullandı:

"İki ülke arasındaki ticari ilişkiler, her iki ülke için de önemli ekonomik fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin ABD'ye en fazla ihraç ettiği ürünler arasında otomotiv parçaları, beyaz eşya, tekstil ve konfeksiyon ürünleri yer alıyor. ABD'nin Türkiye'ye en fazla ihraç ettiği ürünler arasında ise makineler, kimyasal ürünler, petrol ürünleri ve tıbbi cihazlar geliyor. Türkiye ve ABD ticari ilişkilerinin gelişmesi, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin de gelişmesine katkıda bulunuyor. İki ülke, özellikle savunma ve güvenlik alanında önemli işbirliği imkanlarına sahip."

"Türkiye savunma sanayisi alanında önemli bir gelişme kaydetti"

Sanlı, Türkiye ve ABD arasındaki karşılıklı yatırımlara da dikkati çekerek, Türkiye'de faaliyet gösteren ABD'li şirket sayısının 3 bini aştığını söyledi.

Bu şirketlerin Türkiye'nin savunma sanayisi, enerji, finans, teknoloji ve turizm gibi sektörlerinde faaliyet yürüttüğünü belirten Sanlı, ABD'nin Türkiye'ye yaptığı yatırımların geçen yıl 10 milyar doların üzerine çıktığına işaret etti.

Sanlı, bu yatırımların özellikle savunma sanayisi, enerji ve teknoloji sektörlerinde yoğunlaştığını dile getirerek, "Türkiye'nin ABD'ye yaptığı yatırımlar ise geçen yıl 5 milyar doların üzerine çıktı. Bu yatırımlar ise özellikle gayrimenkul, turizm ve finans gibi sektörlerde yoğunlaştı." dedi.

Sanlı, şöyle konuştu:

"Türkiye, son yıllarda savunma sanayisi alanında önemli bir gelişme kaydetti. Bu gelişme, ABD'nin Türkiye'ye olan ilgisini artırdı. ABD, Türkiye'nin savunma sanayisi projelerine önemli yatırımlar yapıyor. Türkiye, jeostratejik konumu ile önemli bir enerji transit ülkesi. ABD, Türkiye'nin enerji alanındaki potansiyelini değerlendiriyor. Türkiye, son yıllarda teknoloji alanında önemli bir ilerleme kaydetti. Bu gelişme, ABD'nin Türkiye'ye olan ilgisini artırdı. Türkiye, dünyanın önemli turizm destinasyonlarından biri. ABD, Türkiye'de özellikle sağlık ve inanç turizmine yatırım yapmak için önemli fırsatlar görüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD'de yatırımcılarla görüşeceği ve 100 milyar dolarlık ticaret hedefinin bulunduğu yönündeki ifadelerini olumlu bir gelişme olarak değerlendiren Sanlı, görüşmelerin iki ülkenin ekonomik ilişkilerini daha da geliştirmesine ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin artmasına katkıda bulunacağını belirtti.

Sanlı, reel sektörün söz konusu görüşmeden beklentilerini şöyle sıraladı:

"Türkiye'deki yatırım fırsatları hakkında ABD'li yatırımcılara bu fırsatların tanıtılması, ABD'li yatırımcıların Türkiye'ye yatırım yapmaları için teşviklerin artırılması, Türk markalarımızın ABD'de eyaletler bazında pazara girişinin artması, Türkiye ve ABD arasındaki ticaret hacminin 100 milyar dolarlık hedefe ulaşabilmesi için gerekli adımların atılması ve karşılıklı vergilerin indirilmesi ve ticari engellerin kaldırılması. Serbest Ticaret Anlaşması veya Tavizli Vergi Anlaşması'na gidilmesi suretiyle 2,7 trilyon dolar ithalat yapan ABD ekonomisine Türkiye'mizin güvenilir tedarikçi olarak daha fazla ihracat yapması mümkün."

Tavizli Vergi Anlaşması imzalayan Vietnam ile ABD arasında karşılıklı ticaretin 200 milyar dolar seviyesine 10 yıldan kısa bir sürede çıktığına dikkati çeken Sanlı, "Meksika'nın ABD'ye olan ihracatının tarihte ilk defa Çin'i geçtiğini göz önünde bulundurduğumuzda pandemi öncesi ticaret savaşları ile başlayan ve günden güne ABD açısından güvenlik riskine dönüşen Çin'e olan tedarik bağımlılığının güvenilir ülkelere kaydırılması gibi örnekler, ülkemizin ABD ile olan ticaret ve ihracatında yeni fırsat pencereleri açmaktadır." diye konuştu.

ABD'ye geçen yıl 16,9 milyar dolarlık ihracat yapıldı

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, geçen yıl ABD'ye 16,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Bu ülkeden yapılan ithalatın tutarı ise 15,2 milyar dolar olarak kayıtlara geçti.

Sektörel olarak bakıldığında, ABD'ye ihracatta kimyevi maddeler 1,5 milyar dolarla ilk sırada yer aldı. Bunu 1,4 milyar dolarla otomotiv ve 1,2 milyar dolarla çelik sektörü izledi.