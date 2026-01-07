Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığı tahvil ihracı için 5 finans kuruluşuna yetki verdi

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 7 ve 12 yıl vadeli ABD doları cinsinden tahvil ihracı için 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracını gerçekleştirmek üzere 5 finans kuruluşunu yetkilendirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 2026 yılı dış finansman programı çerçevesinde ABD doları cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı gerçekleştirmek üzere Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a yetki verildi.

Kaynak: AA / Hülya Ömür Uylaş - Ekonomi
