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Türkiye, AB ülkelerinin genç nüfusunun yüzde 27'sine sahip

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Türkiye'nin genç nüfusu, AB ülkelerinin toplam genç nüfusunun yüzde 27'sine denk geliyor. Türkiye'nin genç nüfusu, Belçika'dan Yunanistan'a kadar olan 20 AB ülkesinin nüfusunu geride bırakıyor. Türkiye'nin 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu, toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluştururken, AB'de bu oran yüzde 10,6 olarak kaydedildi.

Türkiye'nin, yaklaşık 13 milyona ulaşan genç nüfusu Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin toplam genç nüfusunun yüzde 27'sine karşılık geliyor.

AA muhabirinin Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin genç nüfusu, Belçika'dan Yunanistan'a İsveç'ten Macaristan'a kadar AB üyesi 20 ülkenin nüfusunu geride bıraktı.

Ülkede 15-24 yaş grubundaki genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,1'ini oluştururken, bu oran AB'de yüzde 10,6 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'nin, 2023 itibarıyla 12 milyon 872 bin 39 olan 15-24 yaş grubundaki genç nüfusu, AB'nin 47 milyon 549 bin 168 olan toplam genç nüfusunun dörtte birinden fazlasını oluşturdu.

Avrupa'da, Türkiye'yi, yüzde 12,5 olan genç nüfus oranıyla İrlanda, yüzde 12,3 ile Hollanda ve yüzde 12,2 ile Danimarka takip etti. Genç nüfus oranı Fransa'da 12, Almanya'da yüzde 10, İtalya'da da yüzde 9,9 olarak hesaplandı.

AB ülkeleri arasında en düşük genç nüfus oranına sahip ülke ise yüzde 8,9 ile Bulgaristan oldu. Bu ülkeyi yüzde 9,5 olan genç nüfus oranıyla Slovenya izledi.

İstanbul'un genç nüfusu 76 ilin nüfusundan fazla

Öte yandan İstanbul'un genç nüfusu diğer illerin toplam nüfusuyla karşılaştırıldığında da ilginç sonuçlar ortaya çıktı.

İstanbul, 2 milyon 318 bin 178 kişi ile en fazla gencin yaşadığı şehir olarak kayıtlara geçti. Bu ili 857 bin 494 ile Ankara, 582 bin 377 ile İzmir takip etti. Genç nüfusun en az olduğu iller ise 11 bin 736 ile Tunceli, 14 bin 263 ile Ardahan ve 17 bin 372 ile Bayburt oldu.

Türkiye'deki sadece 5 ilin toplam nüfusu İstanbul'un genç nüfusunu geride bıraktı. Bu iller, 5 milyon 803 bin 482 ile Ankara, 4 milyon 479 bin 525 ile İzmir, 3 milyon 214 bin 571 ile Bursa, 2 milyon 696 bin 249 ile Antalya ve 2 milyon 320 bin 241 ile Konya olarak sıralandı.

Eurostat ve TÜİK verilerine göre, geçen yıl itibarıyla, AB ülkeleri ve Türkiye'de genç nüfus oranları şöyle:

ÜlkelerToplam Nüfus Genç Nüfus 15 - 24 yaş genç nüfus (%)
Almanya84 358 8458 461 82310
Avusturya9 104 772948 90610,4
Belçika11 742 7961 358 70211,6
Bulgaristan6 447 710573 7618,9
Çekya10 827 5291 061 7079,8
Danimarka5 932 654723 30112,2
Estonya1 365 884136 60210
Finlandiya5 563 970612 34511
Fransa68 172 9778 181 00912
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi920 701107 17611,6
Hırvatistan3 850 894391 92810,2
Hollanda17 811 2912 190 34412,3
İrlanda5 271 395657 97612,5
İspanya48 085 3615 065 79610,5
İsveç10 521 5561 188 33711,3
İtalya58 997 2015 833 4529,9
Letonya1 883 008182 6579,7
Litvanya2 857 279270 9299,5
Lüksemburg660 80973 16411,1
Macaristan9 599 7441 004 73310,5
Malta542 05153 1839,8
Polonya36 753 7363 561 3689,7
Portekiz10 467 3661 083 44510,4
Romanya19 054 5482 041 26710,7
Slovakya5 428 792531 4489,8
Slovenya2 116 972201 1959,5
Yunanistan10 413 9821 052 61410,1
Türkiye85 372 37712 872 03915,1
AB (27 Ülke)448 753 82347 549 16810,6

Kaynak: AA / Ekonomi

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