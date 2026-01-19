Haberler

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu Projesinin tanıtımı İstanbul'da yapılacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Avrupa Odalar Birliği’nin iş birliğiyle yürütülen TEBD II Projesi’nin tanıtımı, 20 Ocak 2026 tarihinde TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek. Proje, enerji verimliliği ve sürdürülebilir büyümeye odaklanan 18 eşleştirme programı ile oda ve borsaların kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Avrupa Odalar Birliği'nin (Eurochambres) iş birliğinde yürütülen Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Projesi'nin tanıtımı 20 Ocak 2026 Salı günü (yarın) saat 10.00'da TOBB İstanbul Hizmet Binası'nda gerçekleştirilecek.

Etkinliğin açılış konuşmaları; TOBB Başkanı ve Eurochambres Başkan Yardımcısı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Eurochambres Başkanı Vladimr Dlouh, Merkezi Finans ve İhale Birimi Direktörü Barbaros Murat Köse, AB Türkiye Delegasyonu Ticaret ve Ekonomi Bölüm Başkanı Dominik Olewinski ile Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan tarafından yapılacak.

Enerji verimliliğinden sürdürülebilir büyümeye 18 eşleştirme

Türkiye-AB İş Dünyası Diyaloğu II (TEBD II) Projesi, Avrupa Komisyonu tarafından finansman sağlanarak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Eurochambres iş birliğinde gerçekleştiriliyor.

Proje 2024-2027 yılları arasında, Türkiye ve 11 Avrupa Birliği üyesi ülkeden oda ve borsaların katılımıyla yürütülecek 18 eşleştirme programı, enerji verimliliği, sürdürülebilir büyüme ve AB müktesebatı konularına odaklanmaktadır. Proje kapsamında ilaveten, oda ve borsaların hizmet kapasitesini geliştirmeye dönük çok sayıda eğitim programı gerçekleştirilecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...

Herkes Şara'yı konuşuyor ama... İşte Suriye'de PKK'yı silen adam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Kocasına ihanet eden kadın, sosyal medya kullanıcılarından yardım istedi

Kocasına ihanet edip sosyal medyadan yardım istedi
Aşirete gelin giden doktora altın yağdı

Aşirete gelin giden doktor kuyumcu vitrinine döndü
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu

Eleştirilerin odağındaki isme milyonluk harcama kalemleri soruldu
Cevabı sorunun içindeydi! Yarışmacının Milyoner'den elendiği soruya bakın

Cevabı sorunun içindeydi! Milyoner'den elendiği soruya bakın
Süper Lig devinin kalecisiyle aşk yaşayan Türkü Su Demirel'den sürpriz hamle

Süper Lig devinin kalecisiyle yaşadığı aşk kısa sürdü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş

Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş