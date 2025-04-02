Türkiye-AB Ekonomik Diyaloğu 6 Yıl Sonra Yeniden Başlıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu'nun yeniden başladığını açıkladı. Şimşek, bu diyaloğun her iki taraf için menfaat sağlayacağını vurguladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu'nun 6 yıl sonra yeniden başladığını açıkladı.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik Diyaloğu 6 yıl sonra yeniden başlıyor. Diyalog her iki tarafın da menfaatine olup, Avrupa Birliği'nde ekonomik bütünleşme, Türkiye'nin güçlü entegrasyonu ile daha iyi sağlanacaktır. Avrupa Birliği ile daha güçlü ve stratejik işbirliğine hazırız" ifadelerini kullandı. - ANKARA
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi