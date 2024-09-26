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Türkiye, 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefinde emin adımlarla ilerliyor

Türkiye, 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefinde emin adımlarla ilerliyor
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Kültür ve Turizm Bakanlığı TGA Genel Müdür Yardımcısı Berna Gedik, bu yıl 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedeflerine ulaşma konusunda kararlılık gösterdiklerini belirtti. Yeni pazarların önemine vurgu yaparak, çeşitli tanıtım faaliyetleri yürütüldüğünü açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Berna Gedik, bu yıl için belirlenen 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelir hedefine emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Gedik, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde, Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği'nin (AKTOB) Geleneksel Eylül Ayı Buluşmasında, farklı ülkelerde tanıtım faaliyetleri yürüttüklerini söyledi.

Yeni hedef pazarların önemine işaret eden Gedik, "Hedefimiz bu yılın sonunda 60 milyon turist ve 60 milyar dolar gelire ulaşmak. Bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Turizm kırılgan bir sektör. Hedeflerimize ulaşmak için mevcut pazarlarımızı koruyarak pazar çeşitliliği yaratmak zorundayız. Yeni pazarlardan ziyaretçi almak durumundayız. Destinasyon ve markalarımızı da çeşitlendirmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Gedik, turizm sezonunu 12 ay ve 81 ile yaymanın yanı sıra kişi başı gecelik harcama tutarının da artırılması gerektiğini kaydetti.

Her pazarın farklı talebinin olduğunu aktaran Gedik, "Mesela Çin pazarı romantik tatili seviyor. Çinli kadınlar Kapadokya'da balonda evlenme teklifi almak istiyor. Biz de her destinasyonun talebine göre reklam filmleri çekiyoruz ve o ülkenin en çok izlenen televizyonlarında yayınlıyoruz." dedi.

Turizmin artık şekil değiştirdiğini dile getiren Gedik, Likya yolu, bisiklet, inanç rotaları gibi farklı alanlarda çalışmalar yaptıklarını söyledi.

"İkonik yapılar çok ziyaretçi ağırlıyor"

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu da 2023 verilerine göre dünyada en çok ziyaret edilen şehirler arasında İstanbul ve Antalya'nın yer aldığını belirtti.

İkonik yapıların ziyaretlerde çekim noktası oluşturduğuna dikkati çeken Kavaloğlu, İstanbul'da Ayasofya, Topkapı Sarayı, Sultan Ahmet Camii, Dolmabahçe Sarayı ve Kapalı Çarşı, Antalya'da ise Aspendos, Perge, Side ve Phaselis antik kentleri ile Yivli Minare'nin çok ziyaret edildiğini vurguladı.

Kavaloğlu, seyahat ve turizm sektörünün, Trustwave 2023 Küresel Güvenlik Raporu'na göre siber olaylarda üçüncü sırada yer alarak siber saldırılara en duyarlı sektörlerden birisi olduğunu ifade etti.

Sahte otel rezervasyonlarının son yıllarda arttığına dikkati çeken Kavaloğlu, otel sitelerinin kopyalanıp, rakam veya harf eklenerek sahte hesaplarla misafirlerin mağdur edilebildiğini belirtti.

"29 bin turizm konutu belgelendirildi"

Kavaloğlu, 20-21 Kasımda 14. Uluslararası Resort Turizm Kongresi'ni gerçekleştireceklerini ve siber güvenlik başta olmak üzere önemli konuları ele alacaklarını vurguladı. ???????Kavaloğlu, Türkiye'de 29 bin turizm konutunun belgelendirildiğini, bunun 9 bine yakınının Muğla'da, 7 bine yakınının ise Antalya'da olduğunu söyledi.

Antalya'da 110 binin üzerinde yabancının ev sahibi olduğunu vurgulayan Kavaloğlu, "Bunların konut olarak kullanılmasını, turizm amaçlı kullanılacak olanların kanunlarımıza uygun hale getirilmesini sağlamak ve takip etmek hepimizin görevi." dedi.

Toplantıya Vali Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, Kültür ve Turizm Müdürü Candemir Zoroğlu, Kırgızistan'ın Antalya Konsolosu Zhanat Rasulzhanov ile turizmciler katıldı.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Ekonomi

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