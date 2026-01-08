Haberler

Hazineden 3,5 milyar dolarlık tahvil ihracı

Güncelleme:
Hazine ve Maliye Bakanlığı, dolar cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihraç ederek toplam 3,5 milyar dolar finansman sağladı. İhraçta yüksek talep görüldü.

Bakanlığın internet sitesinden yapılan duyuruya göre, bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden 7 ve 12 yıl vadeli çift dilim tahvil ihracı için Abu Dhabi Commercial Bank, BNP Paribas, Citi, Goldman Sachs ve Standard Chartered'a 7 Ocak'ta yetki verildi.

Söz konusu ihraç aynı gün sonuçlandı ve tutarı 3,5 milyar dolar olarak belirlendi. Bu meblağ, 14 Ocak'ta Bakanlığın hesaplarına girecek.

İhraç sonucunda, Mart 2033 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 6,35, kupon oranı yüzde 6,3, Ocak 2038 vadeli tahvilin getiri oranı yüzde 6,9 ve kupon oranı yüzde 6,875 oldu.

Tahvil dilimlerine yaklaşık 200 yatırımcıdan ihraç tutarının 3 katını aşan talep geldi. Tahvilin yüzde 43'ü İngiltere, yüzde 17'si Türkiye, yüzde 13'ü ABD, yüzde 13'ü Orta Doğu, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 2'si Asya'daki yatırımcılara tahsis edildi.

Bu ilk tahvil ihracıyla birlikte, 2026'da uluslararası sermaye piyasalarından 3,5 milyar dolar finansman sağlanmış oldu.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
