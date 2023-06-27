Türkiye, 229 ülkeye 1232 farklı ürün ihraç etti

TİCARET Bakanlığı, 2022 yılında toplam 229 ülkeye 1232 farklı ürünün, 2023'ün ilk 5 ayında ise 226 ülkeye 1222 farklı ürünün ihraç edildiğini duyurdu. Bakanlık, toplam imalat sanayi ihracatında orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin payının, 2022'de yüzde 36,9'a, 2023 ocak-mayıs döneminde ise yüzde 40,8'e taşındığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin ekonomi alanında bölgesine yön veren bir ülke olmasını sağlamak amacıyla, dış ticaret dengesini gözeterek; sürdürülebilir ihracat modeliyle çalışmalara devam edildiği belirtildi. Türkiye'nin ihracat potansiyelini yansıtabilmesi adına, dünyanın her noktasına ürün ihraç etmenin ve pazar çeşitliliğini arttırmanın önemine işaret edilerek, "Bakanlık olarak ülkemizin ihracatta yapmış olduğu sıçramayı devam ettirebilmek adına ortaya koyduğumuz 'Uzak Ülkeler Stratejisi' ile birlikte 2022 yılı sonu 3 bin 89 kilometre olan ihracat menzilimizin, dünya ortalaması olan 4 bin 744 kilometrenin üzerine çıkarılması planlanmaktadır" denildi.

"2022 yılında 24 ilimiz 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir. 2022 yılı sonu itibariyle ihracatçı firma sayımız ise 114 bini aşmış bulunmakta ve bu rakama ek ülkemizin kara lojistiğindeki gücünün bir göstergesi olarak 2022 yılı içerisinde kapı gruplarına göre Türkiye'den ihraç taşıma sayısı toplamda 2 milyonu aşmış durumdadır. 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzla, önümüzdeki dönemde bugüne kadar kaydetmiş olduğumuz tüm bu başarıları, pek çok yeni proje ve strateji ile devam ettirmek için Ticaret Bakanlığı olarak bölgesinin ihracat üssü olmayı başaran Türkiye'yi, küresel ihracatın güçlü ülkeleri arasına taşıyacağız."