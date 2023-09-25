Türkiye, 2053'e kadar karbon nötr hedefine nükleer enerji ile ulaşacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı çerçevesinde 2035'e kadar enerji portföyüne 7,2 gigavat, 2050 sonuna kadar 20 gigavattan fazla nükleer enerji kapasitesi eklemeyi planladığını belirtti. Bayraktar, nükleer enerjinin 2053'e kadar karbon nötr hedefine ulaşmada hayati bir rol oynayacağını vurguladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, nükleer enerjinin 2053'e kadar karbon nötr hedefine ulaşmada hayati rol oynayacağını belirterek, " Türkiye, Ulusal Enerji Planı çerçevesinde 2035'e kadar enerji portföyüne 7,2 gigavat, 2050 sonuna kadar 20 gigavattan fazla nükleer enerji kapasitesi eklemeyi planlıyor." ifadesini kullandı.

Bakan Bayraktar, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansının (UAEA) Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirilen 67. Genel Kurulu'na video mesaj gönderdi.

Mesajında, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından verdiği destek nedeniyle UAEA'a teşekkür eden Bayraktar, ajans bünyesinde görev yapmak üzere seçilen yeni üyeleri de tebrik etti.

Bayraktar, Türkiye'nin enerji alanında yeni hedeflere odaklandığına dikkati çekerek, "Enerji sektöründe en önemli önceliğimiz sürdürülebilir enerji politikalarını geliştirmektir. Nükleer enerji, 2053'e kadar karbon nötre ulaşmak için hayati bir rol oynayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin Akkuyu'da inşa ettiği nükleer güç santralinin dünyadaki mevcut en büyük nükleer inşaat sahası olduğuna işaret eden Bayraktar, "İlk reaktörün 2024'ün sonunda devreye alınması planlanıyor. Türkiye, Ulusal Enerji Planı çerçevesinde 2035'e kadar enerji portföyüne 7,2 gigavat, 2050 sonuna kadar 20 gigavattan fazla nükleer enerji kapasitesi eklemeyi planlıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Bayraktar, Türkiye'nin küçük modüler reaktör alanındaki gelişmeleri de yakından takip ettiğini ve SMR'leri enerji portföyüne dahil etmek istediğini belirtti.