Türkiye'nin geleceğe yönelik yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ülkemizin yenilenebilir enerji konusundaki hedeflerini paylaştı. Türkiye'nin hedefi, 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjide lider olmak ve elektrik üretimindeki payını yüzde 65'e çıkarmaktır.

Türkiye'nin geleceğe yönelik yatırımları tüm hızıyla devam ediyor. Hem kamu, hem de özel sektörde yapılan yatırımlar, ülkemizin dijital dönüşüm gibi konularda pek çok AB ülkesinin bile önüne geçmesini sağlıyor. Türkiye'nin doğru adımlar atarak önde olmak istediği bir diğer alan ise yenilenebilir enerji. Son olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ülkemizin önümüzdeki yıllarda yenilenebilir enerji konusunda atacağı adımları ve hedefleri paylaştı.

Türkiye, 2035 yılına kadar yenilenebilir enerjide liderliği hedefliyor!

Türkiye,'nin önde gelen şirketlerinden Rönesans Holding ve Total Energies, yenilenebilir enerji sektöründe yapılacak yeni yatırımları duyurmak ve kutlamak için özel bir tören düzenledi. Yabancı ülkelerin de temsilcilerinin katıldığı törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de konuşmacı olarak yer aldı.

Enerji piyasalarında küresel ölçekte önemli bir dönüşüm olduğunun altını çizen Dönmez, "Önümüzdeki dönemde güvenilir, makul fiyatlı enerji arzı yanında ülkemizin iklim değişikliği ile mücadele hedefleri doğrultusunda yeni bir yatırım ve reform hamlesine başlıyoruz." dedi. Türkiye'nin hedeflerini ise üç temel maddede sıraladı.

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Türkiye'nin artan enerji ihtiyacını karşılamak,

Kaynakların etkin tahsisini sağlamak,

Kaynakları çeşitlendirmek,

Aynı zamanda Türkiye'nin yenilenebilir enerji konusundaki karnesini de gün yüzüne çıkardı. Bakan tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin ürettiği elektriğin yaklaşık yüzde 55'i yenilenebilir enerji kaynaklarından geliyor. Bu da dünyada 12., Avrupa'da ise 5. sırada olduğumuz anlamına geliyor. Hedef ise 2035 yılına kadar bu payı yüzde 65 seviyelerine çıkarmak.

Bunun için, önümüzdeki 12 yıl boyunca her yıl 3000 MW Güneş, 1500 MW Rüzgar ve toplam 5000 MW Offshore (denizüstü) rüzgar olmak üzere tüm yenilenebilir kaynaklarımızı devreye alınacak ve ekonomiye kazandırılacak. Projeler kapsamında şimdiden Suudi Arabistan, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birçok anlaşma imzalandı. Bu üç ülke ile önümüzdeki dönemde yenilenebilir başta olmak üzere Türkiye'nin enerji yatırımlarında önemli rol oynayacak.

Peki yıllık 9500 MW fark yaratacak mı?

9500 MW elektrik, yaklaşık olarak 1 milyon haneye yetecek enerji üretebilir. Bu miktar, Türkiye'deki yaklaşık 30 milyon hanenin yaklaşık %3'üne denk geliyor. Ayrıca 9500 MW elektrik, yaklaşık olarak 100.000 küçük işletmeye yetebilir. Bu da Türkiye'deki yaklaşık 3 milyon küçük işletmenin yaklaşık %3'üne enerji verilebileceği, maliyetlerin düşürülülebileceği anlamına geliyor.

Elektrikli otomobil gibi modern ulaşım araçları açısından bakacak olursak da 9500 MW elektrik, yaklaşık olarak 1 milyon araç için elektrik üretebilir. Bu miktar, Türkiye'deki yaklaşık 20 milyon aracın yaklaşık %5'ine denk geliyor. Elbette ki ülkemizde şimdilik bu sayılarda EV kategorisinde araç bulunmuyor. Ancak ilerleyen yıllarda yaşanacak olan artışı düşündüğümüzde tüketimin artmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Aynı zamanda Fransa'nın en büyük şirketlerinden biri olan ve son dönemde petrol ve gaz şirketinden enerji şirketine dönüşen, Total Energies'nin Rönesans Holding ile yapacağı yatırımları da kutlayan Bakan Dönmez, bu yatırımların en kısa sürede tamamlanması için her aşama, farklı kurumlardan ihtiyaç duyulan tüm izinlerde gerekli her türlü desteği sağlayacaklarını söyledi.

Tüm bunlara ek olarak Dönmez, geleceğin enerji taşıyıcısı olarak gördüğü hidrojene de değinmeden geçmedi. Konuşmasında "Geleceğin enerji taşıyıcısı olarak gördüğümüz hidrojenin karbon salımını azaltmada ciddi katkısı olacak." ifadelerini kullandı ve Türkiye'nin yenilenebilir enerji potansiyelinin özellikle yeşil hidrojen üretiminde de kilit bir rol oynayacağının altını çizdi.

Sözlerini ise "Bu nedenle bugün burada oluşturulan birlikteliği ilk adım olarak değerlendiriyoruz. Ortaya konan 1000 MW'A ulaşma hedefinin en kısa zamanda 5000 MW olarak güncellenmesi gerektiğine inanıyorum." diyerek bitirdi.