Türkiye, 2030'da 100 Bin Teknoloji Girişimi Hedefliyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişimi çıkarmayı ve Turcorn'larımızın toplam değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, teknoloji girişimciliğini kalkınma modellerinin temel taşlarından biri olarak gördüklerinin altını çizerek; araştırma, sermaye ve yeteneği bir araya getiren güçlü bir inovasyon ekosistemi inşa ederek bunun zeminini oluşturduklarını kaydetti.

"113 teknoparkta yaklaşık 12 bin firma geleceğin teknolojilerini bugünden inşa etti"

Türkiye'de halihazırda bin 700 Ar-Ge ve tasarım merkezinin, yüksek nitelikli mühendis ve teknisyenlerin gücüyle, katma değerli üretimi destekleyen çözümler geliştirdiğini kaydeden Kacır, "113 teknoparkta yaklaşık 12 bin firma geleceğin teknolojilerini bugünden inşa etti. GO Girişim Ofisi'ndeki 100'ün üzerindeki girişim yalnızca ofis alanı değil mentörlük, iş modeli tasarımı, finansmana erişim, pazara giriş ve küresel ölçeklenme gibi uçtan uca destekler aldı" diye konuştu.

"Turcorn'larımızın toplam değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz"

Bakan Kacır, 2020-2024 yılları arasında Türk teknoloji girişimlerine yapılan toplam sermaye yatırımının 5,3 milyar dolara ulaştığının altını çizerek, "Önceki 5 yıla göre 12 kat artış var. Ön tohum anlaşma sayısında, geçen yıl Avrupa'da ikinci sırada yer aldık. 2019 yılına kadar hiçbir Türk teknoloji girişimi unicorn statüsüne ulaşmamıştı. Bugün, Turcorn adını verdiğimiz 7 unicorn'a sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu 7 Turcorn'dan 6'sı bakanlığımız tarafından doğrudan desteklenmiştir. Bu, programlarımızın başarısını ve inovasyona olan bağlılığımızı göstermektedir. Bu başarıları, çok daha büyük bir sıçramanın başlangıcı olarak görüyoruz. 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişimi çıkarmayı ve Turcorn'larımızın toplam değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Kacır, "Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmek ve genç girişimcilere destek olmak için önemli adımlar attık" dedi. Kacır, dünyanın en büyük yatırım fonlarının temsilcilerine hitap ederek, şöyle konuştu: "Türkiye'de büyümeye, Türkiye'deki girişimlerle işbirliği yapmaya davet ediyorum. Ben ve ekibim, her adımda yanınızda olmaya hazırız." - İSTANBUL