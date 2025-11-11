Haberler

Türkiye, 2030'da 100 Bin Teknoloji Girişimi Hedefliyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişimi çıkarmayı ve Turcorn'ların toplam değerini 100 milyar dolara ulaştırmayı hedeflediklerini açıkladı. Bakan Kacır, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin önemine vurgu yaptı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişimi çıkarmayı ve Turcorn'larımızın toplam değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 'GO! GLOBAL Türkiye Zirvesi'nde açıklamalarda bulundu. Bakan Kacır, teknoloji girişimciliğini kalkınma modellerinin temel taşlarından biri olarak gördüklerinin altını çizerek; araştırma, sermaye ve yeteneği bir araya getiren güçlü bir inovasyon ekosistemi inşa ederek bunun zeminini oluşturduklarını kaydetti.

"113 teknoparkta yaklaşık 12 bin firma geleceğin teknolojilerini bugünden inşa etti"

Türkiye'de halihazırda bin 700 Ar-Ge ve tasarım merkezinin, yüksek nitelikli mühendis ve teknisyenlerin gücüyle, katma değerli üretimi destekleyen çözümler geliştirdiğini kaydeden Kacır, "113 teknoparkta yaklaşık 12 bin firma geleceğin teknolojilerini bugünden inşa etti. GO Girişim Ofisi'ndeki 100'ün üzerindeki girişim yalnızca ofis alanı değil mentörlük, iş modeli tasarımı, finansmana erişim, pazara giriş ve küresel ölçeklenme gibi uçtan uca destekler aldı" diye konuştu.

"Turcorn'larımızın toplam değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz"

Bakan Kacır, 2020-2024 yılları arasında Türk teknoloji girişimlerine yapılan toplam sermaye yatırımının 5,3 milyar dolara ulaştığının altını çizerek, "Önceki 5 yıla göre 12 kat artış var. Ön tohum anlaşma sayısında, geçen yıl Avrupa'da ikinci sırada yer aldık. 2019 yılına kadar hiçbir Türk teknoloji girişimi unicorn statüsüne ulaşmamıştı. Bugün, Turcorn adını verdiğimiz 7 unicorn'a sahip olmaktan gurur duyuyoruz. Bu 7 Turcorn'dan 6'sı bakanlığımız tarafından doğrudan desteklenmiştir. Bu, programlarımızın başarısını ve inovasyona olan bağlılığımızı göstermektedir. Bu başarıları, çok daha büyük bir sıçramanın başlangıcı olarak görüyoruz. 2030 yılına kadar Türkiye'den 100 bin teknoloji girişimi çıkarmayı ve Turcorn'larımızın toplam değerinin 100 milyar dolara ulaşmasını hedefliyoruz" açıklamalarında bulundu.

Bakan Kacır, "Türkiye'deki yatırım ortamını iyileştirmek ve genç girişimcilere destek olmak için önemli adımlar attık" dedi. Kacır, dünyanın en büyük yatırım fonlarının temsilcilerine hitap ederek, şöyle konuştu: "Türkiye'de büyümeye, Türkiye'deki girişimlerle işbirliği yapmaya davet ediyorum. Ben ve ekibim, her adımda yanınızda olmaya hazırız." - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var

İBB iddianamesi tamamlandı! Tam 3 bin 900 sayfa, 402 şüpheli var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
10 Kasım'da tarihi rekor! Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin kişi ziyaret etti

Tarihte örneği yok! Milli Savunma Bakanlığı "bu bir ilk" deyip duyurdu
Bahis skandalında yeni detay! Türk kulübü 16 futbolcusuna dava açıyor

Türk kulübü 16 futbolcusuna dava açıyor
Bahçeli'nin Müsavat Dervişoğlu için sarf ettiği sözler ayakta alkışlandı

"Devşirme aslan yavrusu" dedi, parti grubu komple ayağa kalktı
Adı bahis skandalına karışan Ersin Destanoğlu esti gürledi

Adı bahis skandalına karışan Ersin esti gürledi
Bakanlık o markayı ifşa etti! Çayda gıda boyası tespit edildi

Bakanlık ünlü markayı ifşa etti! İçtiğimiz çaylardan gıda boyası çıktı
Büyükçekmece'de aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı

Aynı gece 3 ceset! Cinayetlerin detayları ortaya çıktı
Muazzez Ersoy'dan 'Nijeryalı sevgili' iddialarına sert yanıt

Bu görüntü sonrası Muazzez Ersoy'dan zehir zemberek açıklama
Boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında öldüren adam hakimi suçladı

Diş hekimi eşini sokak ortasında öldürdü, duruşmada hakimi suçladı
Survivor 2026 kadrosuna beşinci ünlü isim dahil oldu

Acun Ilıcalı açıkladı: Ünlü oyuncu Survivor kadrosunda
Bakanlıktan hastane randevusu alacak vatandaşlara kritik uyarı

Hastane randevusu alacaklar dikkat! Bakanlıktan kritik bir uyarı var
Osman ölü bulundu, anne aranıyor? Avukat Altıparmak 3 ihtimali işaret etti

Avukat Altıparmak, Türkiye'nin konuştuğu olayda 3 ihtimali işaret etti
Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri

Bakan Işıkhan'dan milyonları ilgilendiren asgari ücret sözleri
title