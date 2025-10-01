Türkiye, 2026 G20 YEA Zirvesi'ne Viyana'da Ev Sahipliği Yapacak

TÜRKİYE Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Başkanı ve aynı zamanda Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) Başkanı olan Gürkan Yıldırım, Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde düzenlenen G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA) Zirvesi'nde Türkiye ve Avrupa adına bir başarıya imza attı. Her yıl G20 içinde yer alan ülke liderlerinin bir araya geldiği Zirve öncesinde aynı ülkede gerçekleştirilen G20 YEA Zirvesi, Türkiye'nin önerisiyle ABD'den Viyana'ya alındı.

2026 G20 YEA Zirvesi'ne ev sahipliği için Hindistan Sri Lanka'yı önerirken, TÜGİAD ve YES for Europe Başkanı Gürkan Yıldırım'ın liderliğindeki Avrupa heyeti, zirvenin Viyana'da yapılmasını talep etti. Yapılan oylamalar ve diplomatik görüşmeler sonucunda, Yıldırım'ın önerisi oy birliği ile kabul edildi ve 2026 G20 YEA Zirvesi'nin yeni adresi Avusturya'nın başkenti Viyana oldu.

TÜGİAD ve YES for Europe Başkanı Gürkan Yıldırım, zirve sonrası yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:

"Uluslararası zirvelerin geleceği konusundaki bir belirsizliği, Türk genç iş dünyasının öncülüğünde, Avrupa olarak çözmüş olmanın gururunu yaşıyoruz. ABD'deki belirsizlik ve Hindistan'ın önerisine karşı, Viyana önerisi ile küresel genç girişimcilik ekosistemine istikrar ve güven sunduk. Bu karar, sadece Avrupa'nın değil, genç girişimciliğin geleceğine inanan tüm G20 ülkelerinin Türkiye liderliğine duyduğu güvenin bir tescilidir."Yıldırım, sözlerini "Bu başarı, Türkiye'nin global platformlarda ne kadar etkili ve belirleyici bir aktör olduğunun en somut kanıtıdır. 2026'da Viyana'da gerçekleşecek zirvede, Türkiye'nin ve Avrupa genç girişimcilerinin vizyonunu tüm dünyaya aktarmaya kararlıyız. Türk bayrağını ve genç girişimcilerimizin sesini, en üst düzeyde dalgalandırmaya devam edeceğiz."

VİYANA KARARI: TÜRKİYE İÇİN STRATEJİK BİR KAZANÇ

G20 YEA 2026 Zirvesi'nin Viyana'ya alınması, bölgesel bir güç olan Türkiye'nin, Avrupa'daki etkinliğini ve karar alma mekanizmalarındaki ağırlığını artırması açısından da stratejik bir zafer olarak değerlendiren Yıldırım, "Türk genç iş insanları, bu tarihi kararla uluslararası gündemi belirleme gücüne sahip olduklarını bir kez daha kanıtladı" dedi.

TÜGİAD ve Avrupa Genç Girişimciler Konfederasyonu (YES for Europe) Başkanı Gürkan Yıldırım, G20 Genç Girişimciler İttifakı (G20 YEA) Zirvesi ev sahipliğini, düzenlenen törenle Güney Afrika Genç Girişimciler Derneği (YESA) Başkanı'ndan devraldı.