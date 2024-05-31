Türkiye 2024 yılında turizmde rekor kırdı

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye 2024 yılının ilk 4 ayında 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırlayarak rekor kırdı. Turizm ve Otelcilik Danışmanı Mehmet Ferman Doğan, "Türkiye turizmde rekorlar kırarak ve yeniliklerle öne çıkarak zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor" dedi.

Türkiye'nin turizm sektöründe yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Mehmet Ferman Doğan, Türkiye turizminin son zamanlarda büyük bir ivme kazandığını, özellikle 2024 yılının ilk 4 ayında ziyaretçi sayısında yaşanan rekor artışının sektördeki canlılığı gösterdiğini ifade etti. Doğan, İstanbul'un turist sayısında tüm zamanların en yüksek rakamlarına ulaşmasının da bu başarıyı pekiştirdiğini vurguladı.

Uluslararası turizm şirketi TUI'nin aldığı kararla Dalaman Havalimanı'nda sezonun 2024'ün sonuna kadar uzatma kararını olumlu bulduğunu ifade eden Doğan, bu kararın bölge ekonomisine olumlu katkılar sağlayacağını ve turistlerin daha uzun süre bölgede kalmasını sağlayarak ekonomik kalkınmaya destek olacağını belirtti.

YENİ OTELLER AÇILIYOR

2025 yılına kadar Türkiye'de 19 yeni otel açılması planlanıyor. Bu yeni yatırımların, ülkenin otel kapasitesini artıracağını ve daha fazla turiste ev sahipliği yapmasını sağlayacağını belirten Doğan, tarihi zenginliklerin yanı sıra modern yaşamın sunduğu imkanların da turistleri cezbettiğini dile getirdi. Ayrıca, sektördeki profesyonellik ve sürekli yeniliklerin de önemli bir etken olduğunu ekledi.

SAĞLIK TURİZMİ ÖNE ÇIKIYOR

Sağlık turizmi alanındaki potansiyeli de değerlendiren Doğan, Türkiye'nin termal kaynakları, modern hastaneleri ve deneyimli doktor kadrosuyla bu alanda büyük bir potansiyele sahip olduğunu söyledi. TÜRSAB'ın sağlık turizmi alanında yapılan çalışmalarının bu potansiyeli daha da artıracağını kaydetti.

Son olarak, Türkiye turizminin geleceği hakkında da konuşan Doğan, "Turizmden tüm bölgelerin faydalanması için çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, yeni destinasyonlar turizme kazandırılıyor ve bölgesel kalkınma projeleri geliştiriliyor.Ülkemiz sunduğu olanaklarla ve sürekli yeniliklerle turistlerin ilgisini çekmeye devam edecek. Sürdürülebilirlik ve kalite anlayışının güçlenmesiyle Türkiye'nin dünya turizminde önemli bir oyuncu olmaya devam edecek" diye konuştu.