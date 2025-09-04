Türkiye 2024-2025 Fındık İhracatında 2,5 Milyar Dolar Gelir Elde Etti
2024-2025 fındık ihracat sezonunda Türkiye, 2 milyar 558 milyon doların üzerinde gelir elde ederek 309 bin ton fındık ihraç etti. Geçen sezonla karşılaştırıldığında önemli bir artış görüldü.
Türkiye, 2024-2025 fındık ihracat sezonunda bu üründen 2 milyar 558 milyon doları aşkın gelir sağladı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2024-2025 ihracat sezonunun 1 Eylül 2024-31 Ağustos 2025 dönemine ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu tarihler arasında 2 milyar 558 milyon 540 bin 904 dolar karşılığında 309 bin 64 ton fındık ihraç edildiği belirtildi.
Açıklamada, geçen sezonun aynı döneminde 303 bin 458 ton fındık ihracatı karşılığı 2 milyar 349 milyon 117 bin 726 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
