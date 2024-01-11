Türkiye 2023'te 256 Milyar Dolar İhracat Gerçekleştirdi

Türkiye 2023 yılında toplam 256 milyar dolar ihracat gerçekleştirdi. En çok ihracat yapan 3 il sıralamasını İstanbul, Kocaeli ve Bursa oluşturdu. Üç il geçtiğimiz sene toplam 130,9 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Üç ilin gerçekleştirdiği ihracat, toplam ihracatın yüzde 51,1'ini oluşturdu.

Türkiye, 2023 yılında 256 milyar dolar ihracat gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihi rekorunu kırdı. Bu rakamla Orta Vadeli Program'daki 255 milyar dolarlık ihracat hedefi de aşılmış oldu. İhracatta 267 milyar dolar olarak belirlenen 2024 hedefine ulaşılacağının ilk sinyalleri verildi.

Toplam ihracat rakamlarında il detayları ön plana çıktı. TİM verilerinden elde edilen bilgilere göre, ihracatçı firmaların kanuni merkez yerlerine göre yapılan sıralamada en çok ihracat yapılan şehir 94 milyar 895 milyon 425 bin dolar ile İstanbul oldu. İkinci sırada 18 milyar 727 milyon 378 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Kocaeli yer alırken, üçüncü sıraya 16 milyar 202 milyon 378 bin dolarla Bursa yerleşti.

İhracatın yüzde 51'i ilk üç ilden

Sıralamadaki ilk 3 ilin ihracat rakamı toplam ihracatın yüzde 51,1'ini oluşturdu. Geriye kalan 78 il ihracatın yüzde 48,9'una denk gelen 125,1 milyar dolarlık kısmını gerçekleştirdi. En çok ihracat yapılan ilk üç ülke Almanya, ABD ve Irak şeklinde sıralandı. 113 ülkeye yapılan ihracat artarken 66 ülkede ihracat rekoru kırıldı. 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 50'ye yükseldi. Kilo başına ihracat değeri ise 1,57 dolar oldu.

Otomotiv lider

Sektörel bazda incelendiğinde en çok ihracat otomotiv sektöründe yapıldı. Otomotiv ihracatı geçen yıl 35 milyar 4 milyon 230 bin dolar olarak gerçekleşti. Kimyevi maddeler ve mamülleri 30 milyar 572 milyon 12 bin dolarla ikinci, hazır giyim 19 milyar 253 milyon 722 bin dolarla üçüncü sırada yer aldı.

Savunma ihracatındaki artış dikkat çekiyor

Öte yandan Türkiye'nin son dönemde atağa kalktığı savunma ve havacılık sanayiinde toplam ihracat 2023 yılında 5 milyar 545 milyon 622 bin dolar olarak gerçekleşti. Yıllararası gelişimine göre savunma ihracatındaki yükseliş ivmesi göze çarpıyor. 2020 yılında 2,2 milyar dolar olan savunma ihracatı 2023 yılında yüzde 143 artış gösterdiği görüldü. - İSTANBUL