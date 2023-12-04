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Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 572 milyon dolar gelir elde etti

4 Aralık 2023 14:35 Son Güncelleme: 14:37 Abone Ol

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2023-2024 fındık ihracat sezonunun üç aylık döneminde 572 milyon doların üzerinde gelir elde etti. Bu dönemde 83 bin 650 ton fındık ihraç edildiği belirtilirken, geçen sezonun aynı döneminde ise 95 bin 474 ton fındık ihraç edilerek 536 milyon 339 bin 147 dolar kazanılmıştı.