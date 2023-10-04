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Türkiye, 2023-2024 fındık ihracat sezonunda 153 milyon dolar gelir elde etti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2023-2024 fındık ihracat sezonunun ilk ayında 153 milyon doların üzerinde gelir elde etti. 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında 24 bin 553 ton fındık, 153 milyon 381 bin 61 dolar karşılığında yurt dışına satıldı. Bir önceki yılın aynı döneminde ise 25 bin 10 ton fındık, 135 milyon 250 bin 189 dolar karşılığında satış gerçekleştirilmişti.