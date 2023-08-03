Türkiye, 2022-2023 Fındık İhracat Sezonunda 1,7 Milyar Dolar Gelir Elde Etti
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2022-2023 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 1,7 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Bu dönemde toplamda 283 bin 601 ton fındık, 1 milyar 705 milyon 799 bin 93 dolar karşılığında ihraç edildi. Sadece temmuz ayında ise 21 bin 526 ton fındık, 126 milyon 788 bin 936 dolarlık ihracat gerçekleşti.
Türkiye, 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 11 ayında bu ürünün dış satımından 1,7 milyar doları aşkın gelir sağladı.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 2022-2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022-31 Temmuz 2023 dönemine ilişkin bilgi verildi.
Söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 705 milyon 799 bin 93 dolar karşılığında 283 bin 601 ton fındık satıldığı belirtilen açıklamada, temmuz ayı ihracatının ise 21 bin 526 ton fındık karşılığı 126 milyon 788 bin 936 dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.