Türkiye, 2022-2023 Fındık İhracat Sezonunda 1,7 Milyar Dolar Gelir Elde Etti

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2022-2023 fındık ihracat sezonunun 11 ayında 1,7 milyar doların üzerinde gelir elde etti. Bu dönemde toplamda 283 bin 601 ton fındık, 1 milyar 705 milyon 799 bin 93 dolar karşılığında ihraç edildi. Sadece temmuz ayında ise 21 bin 526 ton fındık, 126 milyon 788 bin 936 dolarlık ihracat gerçekleşti.