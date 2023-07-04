Türkiye, 2022-2023 Fındık İhracat Sezonunda 1,6 Milyar Dolar Gelir Sağladı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye 2022-2023 fındık ihraç sezonunun 10 aylık döneminde 1,6 milyar dolar gelir elde etti. Bu dönemde 262 bin 173 ton fındık, 1 milyar 579 milyon 600 bin dolar karşılığında yurt dışına satıldı. Haziran ayında ise 19 bin 328 ton fındık, 119 milyon 404 bin dolarlık ihracat gerçekleşti.