Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda Türkgözü ve Habur gümrük kapılarında toplamda 28 milyon 75 bin lira değerinde kaçak eşya ele geçirildi.

Türkgözü ve Habur Gümrük Kapılarında 28 Milyon TL Değerinde Kaçak Eşya Ele Geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen operasyonlarda, Habur ve Türkgözü gümrük kapılarında toplam 28 milyon 75 bin lira değerinde kaçak eşyaya el konuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkgözü Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Bölge Amirliği ekiplerince yürütülen risk analizi ve saha çalışmaları neticesinde şüpheli bulunan tır yakın takibe alındı.

Pasaport ve gümrük tescil işlemlerinin ardından araç sürücüsü, ekiplere, "araçta gümrüğe tabi eşya olmadığı" beyanında bulundu.

X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde şüpheli yoğunluk belirlendi.

Detaylı kontrol için arama hangarına alınan araçta, toplam 121 bin 560 paket elektronik sigara tütünü, 312 adet elektronik sigara, 1047 kutu içinde 209 kilogram nargile tütünü, 48 kilogram inka fıstığı yağı ve 79 çift ayakkabı ele geçirildi.

Kaçak eşyanın 21 milyon 465 bin lira değerinde olduğu belirlenirken, olayla ilgili soruşturma Posof Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediyor.

Habur Gümrük Kapısı'nda 425 oyun konsoluna el konuldu

Habur'da gerçekleştirilen operasyonda da ekipler, Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı mercek altına aldı.

X-ray taramasına sevk edilen araçta yapılan detaylı incelemede, muhtelif eşyanın içine gizlenmiş, beyan harici 425 oyun konsolu ele geçirildi.

Oyun konsollarının piyasa değerinin yaklaşık 6 milyon 610 bin lira olduğu tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma Silopi Cumhuriyet Başsavcılığınca sürdürülüyor.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen iki operasyonda ele geçirilen kaçak eşyanın toplam değerinin 28 milyon 75 bin lira olduğu tespit edildi.