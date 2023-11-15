Türkgözü Gümrük Kapısı'nda Tırların Güvenli Geçişi İçin Monitör Sistemi Kuruluyor

Türkiye'nin Gürcistan sınırındaki Türkgözü Gümrük Kapısı'nda tırların güvenli geçmesi amacıyla monitör sistemi kuruluyor.

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çetin Demirci, AA muhabirine, Türkgözü Gümrük Kapısı'nda Ticaret Bakanlığınca, kapının güvenliğine yönelik çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Türkgözü'nde güvenli giriş çıkışın yapılması için tır geçişlerine monitör kurulumuna başlandığını belirten Demirci, şunları kaydetti:

"Bu çalışma Çıldır-Aktaş Gümrük kapısında olduğu gibi bir süre önce de Sarp Gümrük Kapısı'nda yapıldı. Şimdi ise modernizasyonu gerçekleştirilen Türkgözü kapımızda yapılmaya başlandı. Çalışma ile tırların altı daha sağlıklı görüntülenmiş olacak. Tır üstünden geçtiğinde alt kısmını görebilmeyi sağlıyor. Dolayısıyla kapıda kaçakçılığı önlemeye yönelik bir çalışma."

Demirci, çalışma süresince kapıda bazı aksamaların olabileceğine dikkati çekerek, "2 günlük bir çalışma olacak. Bu süre zarfında bazı aksaklıklar, giriş çıkışlarda gecikmeler olabilir. Çalışmalar tamamlandığında kapımız daha güvenli olacak." ifadelerini kullandı.