Üye Girişi
Haberler

Türkeli'de Hamsi Avcılığı Denetimleri Sürüyor

Türkeli'de Hamsi Avcılığı Denetimleri Sürüyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinop'un Türkeli ilçesinde, su ürünleri denetim ekipleri hamsi avcılığına yönelik denetimlerine Helaldı Limanı'nda devam ediyor. Denetimlerde hamsi kota uygulaması ve balıkların boyutları kontrol ediliyor.

Sinop'un Türkeli ilçesinde, su ürünleri denetim ekipleri denizden, karaya çıkış noktalarından perakende satış yerlerine kadar hamsi avcılığına yönelik denetimlerine devam ediyor.

Türkeli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından su ürünleri kontrol ve denetim faaliyetleri devam ediyor. Su ürünleri denetim ekipleri Helaldı Limanı'nda, balıkçılar tarafından yakalanan hamsilerin hamsi Kota Uygulaması denetiminde bulundu.

Konuyla ilgili Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Görevimiz Karadeniz'de hamsi varlığının korunarak geleceğe aktarılmasını sağlamak. Türkeli İlçe Müdürlüğümüz teknik ekipleri tarafından Helaldı Limanı'nda hamsi kota uygulaması denetimleri devam ediyor. Uygulama kapsamında limanda 7 gün 24 saat görev alacak olan teknik ekiplerimizce Türkeli ilçesine bağlı Helaldı Limanı'nda balıkçılar tarafından yakalanan hamsilerin hamsi kota uygulaması denetimi yapılırken, balıkçılar tarafından yakalanan hamsilerin boyutları da kontrol edilmektedir. İlçe Müdürlüğümüz teknik ekiplerince denetimler devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
MSB'den kılıçlı yemin töreniyle ilgili yeni açıklama: Mesele okunan metin değil, emre uyulmamasıdır

MSB'den teğmenlerin başını yiyen törenle ilgili yeni açıklama

 Sanık kürsüsüne çıkan Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı: Aylık gelirim 400 bin TL

Sanık kürsüsüne çıkan örgüt lideri aylık gelirini açıkladı

 Salondan çıkartılan avukattan mahkeme başkanına tepki: 2 kere uyardım, kanunu dinlemiyor

Salondan atılan avukat mahkeme başkanına ateş püskürdü
Rojin Kabaiş'in kaybolmadan 2 gün önceki görüntüleri ortaya çıktı

İşte Rojin'in kaybolmadan 2 gün önce çekilen son görüntüleri
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Marlon Teixeira kimdir ve kaç yaşında? Marlon Teixeira nereli? Roblox ne zaman açılacak? Roblox açılacak mı? 19 Kasım Roblox erişim engelinde son durum! Kızıl Goncalar 27. bölüm tek parça, full izle! Kızıl Goncalar son bölüm izleme linki Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 18 Kasım Pazartesi Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu! AÖF SINAV TAKVİMİ: AÖF sınav tarihleri belli oldu mu? AÖF sınav giriş belgesi nasıl alınır? Masterchef 18 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Teğmen Ebru Eroğlu ne yaptı, neden soruşturma açıldı? Ebru Eroğlu'na ne oldu? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? BİM 19 KASIM AKTÜEL KATALOĞU: BİM'de hangi aktüel ürünler var? 19 Kasım Salı günü Bim'e hangi ürünler gelecek? Ebru Eroğlu kimdir, ihraç edildi mi? Teğmen Ebru Eroğlu kaç yaşında ve nereli? Salih Uzun kimdir? Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun'un hayatı ve kariyeri!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.