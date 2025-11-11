Turkcell TV+, Warner Bros. Discovery ile HBO Max İçeriklerini Sunmaya Başladı

Turkcell'in içerik platformu TV+, Warner Bros. Discovery ile stratejik işbirliğine imza attı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TV+, Warner Bros. Discovery ile yaptığı stratejik işbirliğini genişleterek HBO Max içeriklerini artık platformu üzerinden izlenebilir hale getirdi.

Anlaşma kapsamında TV+ aboneleri, bugün itibarıyla HBO Max'in Standart Paketine TV+ üzerinden platforma özel paketlerle erişebiliyor.

HBO Max'in ödüllü dizilerine, filmlerine ve orijinal yapımlarına erişebilen aboneler, platformda yayınlanacak yeni içerikleri de eş zamanlı olarak TV+ üzerinden izleyebilecek.

İlk 12 ay içinde HBO Max'i etkinleştiren tüm mevcut ve yeni TV+ kullanıcıları, abonelikleri kapsamında başlangıç promosyon teklifinden yararlanabilecek.

HBO Max'e erişim sağlayan TV+ kullanıcıları, dizi tarihinin klasiklerinden Friends, The Big Bang Theory, Game of Thrones, The Sopranos, Sex and the City, Task, The Last of Us, House of the Dragon ve The White Lotus gibi yapımları izleyebiliyor.

Ayrıca HBO Max dünyasında yakın zaman önce yayınlanan IT: Welcome to Derry de izleyicilere sunulurken, merakla beklenen A Knight of the Seven Kingdoms ve yeni Harry Potter dizisi gibi yapımlar da TV+ ekranlarında yerini alacak.

HBO Max'in TV+ seçkisinde, uluslararası yapımların yanı sıra Kaosun Anatomisi, Magarsus ve Prens gibi yerli diziler de yer alıyor. Yakında gösterime girecek Türkiye yapımı HBO Originals ve Max Originals dizilerinden Feride, Jasmine, İlk ve Son 3. sezon ile İlk Göktürk de HBO Max üzerinden TV+'ta izleyiciyle buluşacak.

HBO Max'in de dahil olduğu aylık TV+ paketi, ilk altı ay boyunca 129,99 lira, sonraki dönemlerde de 229,99 lira olarak sunulurken, yıllık paket ise lansmana özel olarak 2 bin 399,99 lira yerine 1799.99 liradan satışta yer alıyor.

"Kapsamlı dijital yayıncılık deneyimi sunmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Pazarlama ve Dijital Servislerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Akgüç, TV+'ın yayın anlayışının odağında, ilgiyle izlenen içerikleri, çeşitlilik yaklaşımıyla tek bir platformda sunmak olduğunu belirtti.

Akgüç, HBO Max ile genişlettikleri işbirliğinin bu bakımdan çok değerli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Diziden filme, belgeselden spora, çocuk programlarından canlı TV kanallarına kadar uzanan içerik dünyamızı, 'TV+ sana yeter' diyerek izleyicilerimizle buluşturuyoruz. Artık HBO Max kütüphanesi de eş zamanlı olarak TV+'ta yer alıyor. Bundan dolayı son derece mutluyuz. Kullanıcılarımıza kapsamlı dijital yayıncılık deneyimi sunmaya devam edeceğiz."

Warner Bros. Discovery Orta ve Doğu Avrupa ve Türkiye Genel Müdürü Jamie Cooke, TV+ ile ortaklıklarını genişletmekten ve HBO Max'in imzası haline gelen benzersiz yapımları TV+ platformuna taşımaktan memnuniyet duyduklarını aktardı.

Cooke, TV+ ile pazarda birlikte büyümekten heyecan duyduklarını ifade ederek, "Bu işbirliği, küresel ölçekte gişe rekorları kıran filmler, orijinal diziler ve sevilen dizilerden oluşan eşsiz içerik yelpazemizle daha fazla Türk izleyicisiyle buluşmamızı sağlıyor." değerlendirmesini yaptı.