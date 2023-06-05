Turkcell, Tekno Atık Projesiyle 29,4 Ton Atığı Geri Dönüşüme Kazandırdı

Turkcell, 2019'dan bu yana topladığı 29,4 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı, elde edilen gelirle yüzlerce çocuğa eğitim bursu sağladı. Şirket, Dünya Çevre Günü kapsamında sürdürdüğü tekno atık projesi 'Eğitime Dönüştür'ün çıktılarını paylaştı. Proje kapsamında Turkcell mağazalarındaki geri dönüşüm kutularına getirilen cep telefonu, bilgisayar, tablet ve aksesuarları gibi tekno atıklar, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile geri dönüşüme gönderiliyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirin tamamı çocukların nitelikli eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanıyor.

Turkcell, 2019'dan bu yana topladığı 29,4 ton elektronik atığı geri dönüşüme kazandırdı, elde edilen gelirle yüzlerce çocuğa eğitim bursu sağladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Dünya Çevre Günü kapsamında dört yıldır sürdürdüğü tekno atık projesi "Eğitime Dönüştür"ün çıktılarını paylaştı.

Buna göre, proje kapsamında bugüne kadar 29,4 ton tekno atık geri dönüşüme gönderildi, atıklardan sağlanan gelirle yüzlerce çocuğun eğitimine katkı verildi.

Proje kapsamında Turkcell mağazalarındaki geri dönüşüm kutularına getirilen cep telefonu, bilgisayar, tablet ve aksesuarları gibi tekno atıklar, Bilişim Sanayicileri Derneği (TÜBİSAD) iş birliği ile geri dönüşüme gönderiliyor. Geri dönüşümden elde edilen gelirin tamamı çocukların nitelikli eğitiminde kullanılmak üzere Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'na (TEGV) bağışlanıyor.

6 Şubat'ta 11 ilde gerçekleşen deprem nedeniyle Turkcell, yıl sonuna kadar tekno atıklardan gelen gelir kadar üstüne kendisi de ekleyerek deprem bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlamayı hedefliyor. Sosyal sorumluluk alanında doğa dostu projelere de ağırlık veren Turkcell, sürdürdüğü çalışmalarla ekolojiyi de desteklemeye devam ediyor.

Hedef 2050'de "net sıfır"

Verilen bilgiye göre, Turkcell'in yaptığı yatırımlar ve geliştirdiği yönetim sistemleriyle güçlendirdiği enerji yönetim süreci, 2018'den bu yana uluslararası ISO 50001 sertifikasına sahip bulunuyor.

Türkiye'de bu sertifikaya sahip ilk mobil operatör olan Turkcell, ulusal ve uluslararası ölçekli sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda grup şirketlerinin enerji ihtiyaçlarının 2030'a kadar yüzde 100'ünü yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı, 2050'ye kadar da "net sıfır" şirket olmayı paydaşlarına taahhüt ediyor.

Turkcell, kaynakların gereksiz yere çıkarılmadığı, boşa harcanmadığı ve tekrar kazanıldığı döngüsel ekonomi sistemine katkı da sağlıyor.

Bu kapsamda, 2019'da uygulamaya alınan "Modem Yenileme Projesi" ile Turkcell müşterilerinin kullanmadığı modem grubu ürünler yenilenerek veya onarılarak tekrar modem talebi olan kullanıcılarının kullanımına sunuldu.

Müşterilerini sürdürülebilir ürün kullanarak sürdürülebilir yaşam tarzına geçmeye teşvik eden Turkcell, mağazaları ve Pasaj üzerinden sürdürülebilir ürün alternatifleri sunarken, müşterilerinin atık sürecine kadar tüm adımlarını da takip ediyor.