Turkcell Pasaj'da Babalar Günü'ne Özel Kampanya Başladı

Turkcell Pasaj, Babalar Günü'ne özel pek çok üründe kampanya başlattı. Bakımına özen gösteren babalara erkek bakım ürünleri, iletişimi seven babalara cep telefonları, teknolojik babalara bilgisayar ve tabletler ve gamer babalara bilgisayar ve oyuncu aksesuarları Pasaj'a özel fırsatlarla kullanıcılara sunuluyor. Müzikle ruhunu besleyen babalara kulaklıklar ve hoparlörler, fit babalara akıllı saat ve bileklikler, kahve seven babalara kahve makineleri ile daha birçok hediye seçeneği de özel ödeme avantajları ve hediye çeki fırsatıyla Pasaj kullanıcılarını bekliyor. Binlerce ürünü Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca müşterilerine ulaştıran Pasaj'ı 18 Haziran'a kadar ziyaret edenler, pek çok üründe 36 aya varan taksit imkanından faydalanacak. Pasaj'dan ilk alışverişini 500 TL ve üzeri yapan 1000 kişi ise 100 TL hediye çekine sahip olacak. Pasaj müşterileri yaptıkları alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından da faydalanıyor. Ayrıca operatör bağımsız herkesin kullanabildiği Pasaj'dan satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor. İstanbul içi seçili ürün ve ilçelerde 24 saatte teslimat opsiyonu bulunuyor.

Turkcell Pasaj, Babalar Günü'ne özel pek çok üründe kampanya başlattı.

Şirket açıklamasına göre, bakımına özen gösteren babalara erkek bakım ürünleri, iletişimi seven babalara cep telefonları, teknolojik babalara bilgisayar ve tabletler ve gamer babalara bilgisayar ve oyuncu aksesuarları Pasaj'a özel fırsatlarla kullanıcılara sunuluyor.

Müzikle ruhunu besleyen babalara kulaklıklar ve hoparlörler, fit babalara akıllı saat ve bileklikler, kahve seven babalara kahve makineleri ile daha birçok hediye seçeneği de özel ödeme avantajları ve hediye çeki fırsatıyla Pasaj kullanıcılarını bekliyor.

Binlerce ürünü Turkcell güvencesiyle hızla ve kolayca müşterilerine ulaştıran Pasaj'ı 18 Haziran'a kadar ziyaret edenler, pek çok üründe 36 aya varan taksit imkanından faydalanacak. Pasaj'dan ilk alışverişini 500 TL ve üzeri yapan 1000 kişi ise 100 TL hediye çekine sahip olacak.

Pasaj müşterileri yaptıkları alışverişlerde ücretsiz kargo fırsatından da faydalanıyor.

Ayrıca operatör bağımsız herkesin kullanabildiği Pasaj'dan satın alınan ürünlerin tamamı yüzde 100 doğa dostu yenilenebilir karton ambalajlarda teslim ediliyor. İstanbul içi seçili ürün ve ilçelerde 24 saatte teslimat opsiyonu bulunuyor.