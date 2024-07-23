Üye Girişi
Haberler

Turkcell, Paris Olimpiyatları'nda yüzme ve atletizmde yarışacak milli sporcuları ağırladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Turkcell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarında Türkiye'yi atletizm ve yüzmede temsil edecek sporcuları ağırladı. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, sporun birleştirici gücüne inandıklarını ve Türkiye'nin gençlerinin gelişimi için sporun önemine odaklandıklarını belirtti.

Turkcell, Paris Olimpiyatları'nda yüzme ve atletizmde yarışacak milli sporcuları ağırladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Turkcell, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan yaz olimpiyatlarında Türkiye'yi atletizm ve yüzmede temsil edecek ay-yıldızlı sporcuları, atletizm ve yüzme federasyonu başkanlarını ve antrenörleri Turkcell Plaza'da konuk etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, Turkcell olarak Türkiye'nin bugününe ve geleceğine yatırım yapmayı, asli işlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak gördüklerini belirterek, "Sporun birleştirici gücüne inanıyor, Türkiye'nin yarınları olan gençlerin gelişimi için sporun taşıdığı öneme odaklanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Koç, daha çok genci spora yönlendirmek, olimpik branşların gelişimine destek olmak ve Türkiye'nin uluslararası arenada daha çok temsil edilmesine katkı sağlamanın en büyük önceliklerinden olduğunu kaydetti.

Olimpiyatlar öncesi yüzme ve atletizm federasyon başkanları, antrenörleri ve milli sporcularıyla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduklarını aktaran Koç, "Bu vesileyle kendilerine Paris'te başarılar diliyorum, bayrağımızı gururla dalgalandıracaklarına yürekten inanıyorum." açıklamasında bulundu.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın da Türkiye'nin hem sporcu başarısı hem de tesisleşme konusunda dünyaya örnek olacak çalışmalar ortaya koyduğunu belirtti.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar ise kafilede çok sayıda genç atlet olduğuna işaret ederek, bu durumun Türkiye'nin spora ve sporcuya yaptığı yatırımların bir yansıması olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA / Ekonomi

Paris Olimpiyatları Atletizm Turkcell Türkiye Fransa Paris Milli Takım Spor Ekonomi Güncel Haberler

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı

 Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

Bodrum bu yaz neden boş kaldı? Görüşlerinizi yazın

 Canlı Anlatım! Fenerbahçe 2-1 önde

Canlı Anlatım! Fenerbahçe 2-1 önde

Bakmadan Geçme

Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Lugano Fenerbahçe maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Lugano Fenerbahçe maçı CANLI izle! (HD) 23 Temmuz Lugano Fenerbahçe maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? Lugano Fenerbahçe maçı ilk 11'i! Fenerbahçe'nin Lugano maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? Spor Smart CANLI izle! (LUGANO FENERBAHÇE) Spor Smart donmadan ve kesintisiz izle! 23 Temmuz D Smart Go Spor Smart canlı yayın! D-Smart GO Spor Smart CANLI izle! Lugano Fenerbahçe Spor Smart şifresiz canlı yayın linki! Lugano Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Lugano FB Şampiyonlar Ligi maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? D Smart GO TV'den nasıl izlenir? D Smart GO televizyonda var mı, nereden izlenir? D Smart GO aynı anda kaç kişi kullanabilir? Digitürk D Smart Go kaçıncı kanalda? D Smart hangi platformda, D Smart GO nasıl izlenir, frekansı ne? 23-24 Temmuz Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 23-24 Temmuz bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? Maltepe, Üsküdar, Başakşehir 23-24 Temmuz İstanbul su kesintisi listesi! Tatyana Ozolina öldü mü? Tatyana Ozolina kimdir? Tatyana Ozolina neden öldü? İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? Bergama, Buca, Çeşme 23-24 Temmuz 2024 İzmir su kesintisi listesi! Gaziantep GASKİ su kesintisi: Gaziantep'te sular ne zaman gelecek? Şahinbey, Oğuzeli, Araban 23-24 Temmuz 2024 GASKİ su kesintisi listesi!
İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak

İsrail'in kuzeyinde alarm! Okullar güvenlik nedeniyle açılmayacak
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title