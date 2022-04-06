Turkcell'liler ramazan ayında hem kazanıyor hem paylaşıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Turkcell'liler ramazan ayında hem kazanıyor hem paylaşıyor

AA - Furkan Gençoğlu - Ekonomi
 - Güncelleme:
Turkcell'liler ramazan ayında hem kazanıyor hem paylaşıyor

Turkcell'lilerden büyük ilgi gören "Salla Kazan" uygulaması, ramazan ayında da hediyeler kazandırıyor.

Turkcell'lilerden büyük ilgi gören "Salla Kazan" uygulaması, ramazan ayında da hediyeler kazandırıyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Dijital Operatör uygulaması içerisinde yer alan Salla Kazan Kampanyası kapsamında Turkcell'liler, 3 Mayıs'a kadar 4 hafta boyunca sallama yaptığı takdirde haftalık 2 GB internetin sahibi oluyor. 4 kere sallama yapan Turkcell müşterileri, ayrıca 3 yakınıyla paylaşmak üzere günlük 1 GB internet hediyesi de kazanıyor.

Turkcell'liler, haftalık 2 GB hediyesini ve sevdikleriyle paylaşabilecekleri 1 GB interneti, Dijital Operatör içerisinde, hediye ikonuna basıldığı zaman açılan Hediye Havuzu sayfasından aktifleyebiliyor. Paylaşım için müşterilerin hediyelerini göndermek istedikleri yakınlarının Turkcell'li olması yeterli oluyor. Kazanılan ve hediye edilen haklar, son tarih olan 4 Mayıs'a kadar aktif edilebiliyor.

AA / Furkan Gençoğlu - Ekonomi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Mayıs, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title