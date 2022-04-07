Turkcell'in Hayal Ortağım uygulaması festivalde engelsiz film keyfi yaşatacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell, görme engellilere özel sunduğu Hayal Ortağım uygulaması kapsamında, 41. İstanbul Film Festivali'ndeki 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli sinemaseverlerle buluşturacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, festivalde beyazperdeye taşınan önemli yapıtlar, sesli betimleme teknolojisi sayesinde sinema salonlarında hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan takip edilebilecek.

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından 8-19 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilecek 41. İstanbul Film Festivali, bu yıl da görme engelli festival takipçilerine kapılarını açacak.

Erişilebilirlik uygulamalarında dünyada öncü şirketlerden biri olan Turkcell'in Hayal Ortağım uygulamasındaki sesli betimleme teknolojisi, 9'u Ulusal Yarışma'da yer alan, 18'i ise diğer bölümlerden olmak üzere toplam 27 filmin sesli betimlemesini görme engelli festival takipçileriyle buluşturacak.

Bu sayede görme engelliler de festivaldeki önemli pek çok yapıtı sinema salonlarında, herkesle aynı anda, hiçbir görsel detayı kaçırmadan izleme fırsatı yakalayacak.

Turkcell'in ücretsiz Hayal Ortağım uygulaması içerisinde yer alan sesli betimleme teknolojisi, görme engellilerin hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan sinemada izledikleri filmden daha fazla keyif almalarını sağlıyor.

Dünyada ilk defa bir mobil uygulama üzerinden sunulan sesli betimleme teknolojisi, çevre, mekan, kişi ya da objeye dair özellikleri, diyalogsuz sahneleri sesle aktarabiliyor.

Ayrıca altyazılı filmlerde altyazı seslendirmesi de gerçekleştiren teknoloji aracılığıyla görme engelliler, sinemada kesintisiz film keyfi yaşıyor. Sesli betimleme hizmetinden yararlanmak için görme engellilerin, sinema salonuna girmeden önce izlemek istedikleri filmin betimlemesini uygulama üzerinden cihazlarına indirmeleri, filmin oynadığı sinema salonuna gidip filmin herhangi bir anında uygulama üzerinden sesli betimlemeyi başlatmaları ve kulaklıklarını takmaları yeterli oluyor.

Hayal Ortağım'la şimdiye kadar 330'dan fazla filmin sesli betimlemesi görme engelli bireylere ulaştırıldı.