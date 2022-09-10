Turkcell'in genç istihdam programı GNÇYTNK 2022 tamamlandı

Turkcell'in 2016 yılından bu yana gelenekselleşen ve alanında örnek gösterilen yeni mezun işe alım programı GNÇYTNK 2022'nin işe alım süreci tamamlandı. Programı başarıyla tamamlayan 71 genç yetenek, kariyer yolculuğunu operatör ile şekillendirecek.

Gençlere yönelik yeni istihdam olanakları sunmaya devam eden Turkcell, bu yıl 7'ncisini düzenlediği GNÇYTNK'in 2022 yılı işe alım süreçlerini tamamladı. Tüm aşamaları ve kampüs etkinlikleri online gerçekleştirilen programa 51 bin başvuru alındı. Yetenekli gençlerin iş dünyasına katılımını amaçlayan GNÇYTNK 2022 kapsamında mobil oyun, genel yetenek testi, İngilizce (genel test), vaka komiteleri, panel mülakat, İngilizce (konuşma-yazma) aşamaları gerçekleştirildi. Finanstan insan kaynaklarına, bilgi iletişim teknolojilerinden hukuka kadar birçok alanda toplam 71 kişi, operatör bünyesinde iş hayatına "Merhaba" dedi. Genç yetenekler, süreç kapsamında Turkcell Akademi tarafından hazırlanan dinamik bir oryantasyon programına da dahil oldu.

"Yenilik peşindeki yetenekleri bünyemize katmak için stratejilerimizi güncelliyoruz"

Gençlerin GNÇYTNK programına yoğun ilgi göstermesinden dolayı memnun olduklarını belirten Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, şöyle konuştu: "Operatör olarak geleceğin iş dünyasını şekillendirecek gençlere büyük önem veriyoruz. Yenilik peşinde koşan yetenekleri bünyemize katmak için stratejilerimizi sürekli güncelliyoruz. Henüz kariyerlerinin başında olan ve yüksek potansiyel barındıran gençlerin daha iyi bir geleceğe sahip olması amacıyla 2016 yılında hayata geçirdiğimiz GNÇYTNK programımızla, onlara her zaman destek vermeyi sürdürüyoruz. Şirketimizin kariyer basamakları boyunca sunduğu gelişim fırsatları, programın daha da ilgi çekmesini sağlıyor. Teknolojinin merkezindeki gençleri, yine teknolojinin merkezinde olan Turkcell markasıyla bir araya getirmeye devam edeceğiz. Kariyerine şirketimizde yön verecek yeni üyelerimizi bir kez daha tebrik ediyor, Turkcell'li olmalarının ayrıcalığını iş hayatında hissedeceklerini ümit ediyorum."

Gençler profesyonel hayata Turkcell Akademi'yle adım attı

Yapılan açıklamaya göre, GNÇYTNK programıyla işe alınan gençler, şirkete uyum sağlamaları amacıyla Turkcell Akademi tarafından hazırlanan dinamik bir oryantasyon programıyla karşılandılar. İlk günlerinde Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile bir araya gelen gençler, haftanın geri kalanında operatörün vizyon ve stratejilerini üst yönetimden dinlediler. Samimi bir ortamda gerçekleşen seansların ardından farklı atölyelerde birbirlerini daha yakından tanıma, network kurma, takım ruhunu benimseme ve birlikte hareket etme gibi yetkinliklerini geliştirdiler.

Operatörün ekosistemini tanıdılar

Her gün gerçekleşen eğitim atölyeleriyle GNÇYTNK'ler, operatörün dijital servis ve ürünleriyle tanıştılar, operatörün sürdürülebilirlik stratejilerini öğrendiler, şirket kültürü ve değerleri hakkında bilgi edindiler. 8-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen oryantasyon programının ilk adımını başarıyla tamamlayan GNÇYTNK'ler, Turkcell Akademi'nin hayat boyu öğrenme mottosuyla eğitim ve gelişim yolculuklarına 1 yıl boyunca devam edecekler. Modüler bir yapıda tasarlanan, insan ve geleceği temeline alan oryantasyon programıyla, GNÇYTNK'lerin kendi alanlarında uzmanlaşmaları ve global bakış açısı kazanmaları amaçlanıyor. - İSTANBUL