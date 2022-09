Turkcell Global Bilgi Avrupa'nın en iyi işvereni seçildi

Turkcell Global Bilgi, Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı "Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2022" listesi 500+ çalışan sayısı kategorisinde 1'inci oldu.

Turkcell Global Bilgi, Great Place to Work Enstitüsü'nün açıkladığı "Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2022" listesi 500+ çalışan sayısı kategorisinde 1'inci oldu.

Çalışan odaklı uygulamalarıyla iş yeri kültürü konusunda küresel otorite olan Great Place to Work Enstitüsü'nün "Avrupa'nın En İyi İşverenleri 2022" listesine girmeyi başaran Turkcell Global Bilgi, 500+ çalışan sayısı kategorisinde 1'inci oldu. 8 Eylül'de İtalya'nın Venedik kentinde yapılan törende ödülünü alan Turkcell Global Bilgi, ilk kez Avrupa'nın en iyi işvereni seçildi.

"Tek odağımız çalışma arkadaşlarımız"

Çalışanlarının kişisel ve kariyer gelişimlerini destekleyen yenilikçi uygulamalarla sektörde öne çıktıklarını belirten Turkcell Global Bilgi Genel Müdürü Çağatay Aynur, konuyla ilgili şunları söyledi: " Türkiye'nin en fazla istihdam sağlayan şirketlerinden biri olarak, ülkemizi uluslararası arenada temsil etmekten dolayı gururlu ve mutluyuz. Vizyonumuz ve kurum kültürümüz sayesinde insanı her zaman odak noktamıza alıyoruz. Örnek vermek gerekirse; 'Burada Kariyer Var' uygulamamızla çalışanlarımızın yeteneklerine göre kariyer planlamalarını yapıyoruz. 'Techno Camp' programımızla genç mühendislerimizi sadece keşfetmekle kalmıyor, kariyer yolculuklarında gerekli olacak eğitimleri veriyoruz. Çevik kültürümüze uygun olarak tüm çalışanlarımıza 'Focus Agile' programımızla çeviklik becerileri aşılıyoruz. Çalışanlarımızın duygu durumunun takip ederek ve sosyalleşme aktiviteleri sağlayarak motivasyonlarını artırıyoruz. Yüksek teknoloji çözümlerimiz sayesinde hem müşteri hem de çalışan deneyimi konusunda sektörde fark oluşturuyoruz. Çalışan deneyimi alanında küresel çapta bağımsız araştırmalar yapan bir şirket tarafından ödüle layık görülmemiz de oldukça başarılı bir süreç yönettiğimizi gösteriyor. Avrupa'nın en iyi işvereni olmamızda katkısı bulunan her bir çalışma arkadaşıma teşekkür ediyorum."

Great Place to Work Enstitüsü'nün Mart ayında açıkladığı "Türkiye'nin En İyi İşverenleri 2022" ve "Best Workplaces for Millennials" kategorilerinde de 1'inci olan Turkcell Global Bilgi, "harika iş yeri" kriterlerini sağlayarak bu ödülü 5'inci kez almıştı.

30 yılı aşkın süredir sahip olduğu uzmanlığıyla dünya çapında kurum kültürlerini ölçümleyen Great Place to Work Enstitüsü, iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini analiz ederek ve birden fazla anket yaparak Avrupa'daki en iyi işverenleri tanımlıyor. 37 ülkede faaliyet gösteren 3 binden fazla şirketten 1 milyon 400 bin çalışanın geri bildirimlerine dayanan Avrupa'nın En İyi İşverenleri Listesi; çalışanların hakkaniyet ve adalet algısı, çalışan aidiyeti hissi, yöneticiler ve çalışanlar arasındaki ilişki gibi konulardaki başarıları yansıtıyor. - İSTANBUL