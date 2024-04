Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç: Teknoloji Üreticisi ve Geliştiricisi Olmalıyız

Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, "Bizler için geleneksel olan ağ ve altyapı sağlayıcı unsurundan artık entegre bir teknoloji üreticisi ve geliştiricisi konumuna doğru geçmemiz gerekiyor." dedi.

ShiftDelete.Net tarafından düzenlenen SDN Summit 2024'ün açılışı, Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış bölümünde konuşan Turkcell Genel Müdürü Koç, telekomünikasyon sektöründe, küresel çapta çok büyük bir dönüşüm yaşandığını söyledi.

Telekomünikasyon şirketlerinin hayata dahil ettiği değişim hızını yakalayabilmek için üstün bir çaba sarf etmeleri gerektiğini vurgulayan Koç, "Yapay zekadan demokratikleşmiş üretken yapay zekaya, artırılmış bağlantıdan sezgisel bağlanmaya, kuantum teknolojilerinden her zaman ve her yerde bulut bilişime insanların, makinaların, şirketlerin, ülkelerin dijital kastlarını ve dijital bağışıklık sistemlerini güçlendirecek çözümler artık günlük yaşantımızın bir parçası." ifadelerini kullandı

Şirketlerinin işlerini çeşitlendirmek ve daha verimli hale getirmek için bir yol ayrımında olduklarına dikkati çeken Koç, eskiden sadece ağ ve altyapı sağladıklarını ancak artık teknoloji geliştiren, teknolojiyle dönüştüren bir organizasyon olmak zorunda olduklarını dile getirdi.

Koç, şu açıklamalarda bulundu:

"Bizler için geleneksel olan ağ ve altyapı sağlayıcı unsurundan artık entegre bir teknoloji üreticisi ve geliştiricisi konumuna doğru geçmemiz gerekiyor. Dünyaya şöyle bir bakarsak teknoloji devi şirketler sadece ve sadece teknoloji sektörünü değil hemen hemen her endüstriyi etkiliyor. Hatta dönüşümü domine ederek her yapının her kurumun her şirketin kendini dönüştürmesini zorunlu hale getiriyor. Eskiden 10 senede bir olan büyük değişimler artık aylarla tabir ettiğimiz zaman diliminde gerçekleşiyor. Bir şirketin bu akışa ve bu hıza adapte olması, yıkıcı-dönüştürücü teknikleri ve teknolojileri geliştirmesi ve üretmesi gerekiyor."

"Turkcell, Türkiye'nin dijital dönüşümünün lokomotifi"

Turkcell'in endüstrileri dijitalleştiren ve dönüştüren bir güç olduğunu belirten Koç, müşterilerine değer katmak ve hayatlarını kolaylaştırmak için aralıksız şekilde yeni hizmetler geliştirdiklerinin altını çizdi.

Yaptıkları her yatırımın aynı zamanda Türkiye'nin dijital dönüşümüne de bir yatırım olduğunu aktaran Koç, "Turkcell bir ses ve data operatörü olmanın dışında Türkiye'nin dijital dönüşümünün lokomotifi." değerlendirmesinde bulundu.

Dijital dönüşümdeki en önemli konulardan birinin yapay zeka olduğunu vurgulayan Koç, yapay zekayla yapılabileceklerin sınırının olmadığının herkesçe görüldüğünden söz etti.

Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ama bu hala bir fragman. Yapay zekayla yapacak daha çok şeyimiz var. Yapay zeka araçları popülarite kazandığından beri dünya artık aynı dünya değil. Üretken yapay zekayla endüstriler ve iş yapış şekillerimiz tamamen değişecek. Bugün Turkcell'de 2 bin kalem iş dijital metal yaka olarak adlandırdığımız robot çalışanlarımız sayesinde yapılıyor. Hepimiz beyaz yakayı mavi yakayı biliriz ama artık karşımızda dijital metal yaka var. Yapay zeka teknolojileriyle ve robotik otomasyonlarla çalışan bu metal yakalı robot çalışanlarımız geçen yıl 97 bin saat çalıştılar."