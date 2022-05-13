Turkcell Diyalog Müzesi'nde 'diyalog' artarak sürüyor

Turkcell, teknolojinin fırsat eşitleyici gücünü toplumun tamamına yaymak için 2014'ten bu yana desteklediği Turkcell Diyalog Müzesi'nde engelli bireylerin istihdamına yönelik çalışmalarını artırarak sürdürüyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, sosyal bariyerleri aşmaya destek olacak projelerin yer aldığı Turkcell Diyalog Müzesi'nde farklı engel gruplarından bireyler, cinsiyet fark etmeksizin birçok pozisyonda istihdam edilerek toplumsal kapsayıcılığa katkı sağlanıyor.

Bugüne dek yaklaşık yarım milyon kişinin ziyaret ettiği Turkcell Diyalog Müzesi'nde 50'ye yakın engelli birey istihdam ediliyor. Bu sayının yarısı ise kadınlardan oluşuyor. Müze ziyaretçilerinde farkındalık oluşturmak için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde 9-17 yaş grubuna da hitap ediliyor. Ayrıca alanında başarılı bir nörolog olan Uz. Dr. Kerem Dündar ile yapılan "Leadership in Darkness" programı sayesinde iş dünyasının orta ve üst düzey yöneticileri de müzede farkındalık kazanıyorlar.

Müze içerisinde yer alan Diyalog Cafe'de çalışan ekip tamamen işitme engelli baristalardan oluşurken, sipariş veren kişiler işaret diline yönlendiriliyor. Turkcell, bu sayede işaret dilini "duyulur" kılıyor. Ayrıca müzelerde dijital dönüşümü destekleyen DOORS-Digital Incubator for Museums'a başvuran Turkcell Diyalog Müzesi, çift yönlü iletişimini dijital dünyaya taşımayı amaçlıyor.

Ziyaretçilerine görme ve işitme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıklarını deneyimleten Turkcell Diyalog Müzesi, farklı engel gruplarından bireyleri kapsayıcı çözümleriyle engelli istihdamında cinsiyet eşitliğini ön planda tutuyor. Açıldığı günden beri 200'e yakın engelli bireye istihdam sağlayan müze, farklı pozisyonlarda iş imkanı sunarak ön yargıları ortadan kaldırıyor. Sosyal kapsayıcılık anlayışını toplumun tüm kesimine yaymayı amaçlayan Turkcell, Diyalog Müzesi'ni ziyaret eden kişiler ve iş dünyasının yöneticilerine de farkındalık kazandıracak projeler geliştiriyor.

Turkcell Diyalog Müzesi, görme ve işitme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadıklarını deneyim yoluyla aktarıyor ve bu sayede empati duygusunun oluşmasına yardımcı oluyor. Turkcell Diyalog Müzesi'nde işitme engellilerin hayatlarını deneyimleyerek anlayabilmeyi ve onlarla empati kurabilmeyi sağlayan Sessizlikte Diyalog Sergisi, ses yalıtımlı özel bir alanda gerçekleştiriliyor. Katılımcılar bir saat boyunca hiç konuşmuyor ve taktıkları kulaklık sayesinde hiçbir şey duymuyor. Sergide ayrıca ziyaretçi gruplarına rehberlik etmek üzere işitme engelli rehberler eşlik ediyor. Karanlıkta Diyalog Sergisi ise katılımcıları İstanbul'un sembolü haline gelmiş kentsel mekanları bir kez de karanlıkta gezmeye davet ediyor. Vapura binme, parklarda dolaşma, trafikte karşıdan karşıya geçme, Beyoğlu tramvayına binme, semt pazarı gezme gibi çeşitli bölümleri olan sergi kapsamında, vapur seyir halindeyken ziyaretçiler Turkcell'in Hayal Ortağım servisi sayesinde görme engellilerin nasıl kitap okuduğunu deneyimleyebiliyor.