Üye Girişi
Haberler

Turkcell, depremzedelere taahhüt ettiği bağışı tamamladı

Güncelleme:
Abone Ol

Turkcell, Kahramanmaraş depremleri sonrasında depremzedelere taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerini tamamladı. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı, bağışın AFAD hesabına aktarıldığını duyurdu.

Turkcell, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm markalarıyla bölgeye destek olan Turkcell'in depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerinin bugün tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın "Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3,5 milyar lira bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Ekonomi

Kahramanmaraş Türkiye AFAD Deprem Ekonomi Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title