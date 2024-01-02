Turkcell, depremzedelere taahhüt ettiği bağışı tamamladı

Turkcell, "Türkiye Tek Yürek" kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerini tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamada, Kahramanmaraş depremlerinin ardından tüm markalarıyla bölgeye destek olan Turkcell'in depremzedeler için taahhüt ettiği 3,5 milyar liralık bağışın ödemelerinin bugün tamamlandığı duyuruldu.

Açıklamada, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Şenol Kazancı'nın "Türkiye Tek Yürek' kampanyasında depremzedeler için taahhüt ettiğimiz bağışın ödemelerini tamamladık. Böylece taahhüt ettiğimiz 3,5 milyar lira bağışı AFAD hesabına aktarmış olduk." şeklindeki ifadelerine yer verildi.