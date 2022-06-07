Turkcell Çocuk paketleriyle çocukları "güvenli" bir yaz tatili bekliyor - Haberler

Turkcell, sunduğu Turkcell Çocuk paketleriyle 7-15 yaşındaki çocukların güvenli bir şekilde internette gezinmelerini ve arama yapmalarını sağlarken, ebeveynlerin güvenlik endişelerine tek çatı altında çözümler üretiyor.

Turkcell açıklamasına göre, ebeveynlere çocukların kullanımlarını yönetebilecekleri özellikler sunan Turkcell Çocuk paketleri sayesinde çocuklar, daha güvenli bir dünyada internetin ve aramanın keyfini çıkarabiliyor.

Turkcell Çocuk paketleri kapsamında çocuklara özel paketler, ilk defa Turkcell tarafından ebeveynlerin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak ve onlara uygun çözümler bir araya getirilerek kullanıcılara sunuldu.

Paketler, ebeveynlerin çocuklarının telefonla geçireceği zamanı kısıtlayabileceği "Zaman Yönetimi", çocuklarının arama veya aranmalarını yönetebileceği "Çocuğum Güvende", "çocuğum nerede" endişesini ortadan kaldıracak "BiP Konum Takip", fatura aşımının önüne geçen "Aşımsız Tarife", istenmeyen reklamlara maruz kalmasını engelleyen "Reklam Engelleme Servisi" özellikleri ile avantajlar sağlıyor. Bu ayrıcalıklar Dijital Operatör uygulaması üzerinden kolaylıkla yönetilerek ebeveynlere hem güvenli hem de verimli bir deneyim sunuluyor.

Turkcell Çocuk paketlerini tercih edenler taksitle cihaz satın alabiliyor

Turkcell Çocuk paketlerinde ücretsiz sunulan "Zaman Yönetimi" özelliği sayesinde ebeveynler, çocukların hatlarının arama ve internet kullanımını hafta içi ve hafta sonu günleri için ayrı ayrı dörder saatlik zaman dilimlerinden istediğini seçerek yönetebiliyor.

Ayrıca ebeveynler, çocuklarının başlattığı veya onlara gelen aramalar için numara bazında kısıtlama da yapabiliyor. Belirli bir saat dilimi için tüm aramalar engellenebiliyor ya da bütün aramalara izin verilebiliyor. Böylece çocukların tanımadığı kişilerle iletişim kurulmasının önüne geçiliyor.

Turkcell Çocuk paketlerinden yeni hat alımı ve numara taşımanın yanı sıra mevcut Turkcell kullanıcıları da faydalanabiliyor. Paketleri satın almak için MERNİS sorgulama yöntemiyle ebeveyn-çocuk ilişkisinin kurulması ve sonrasında yaş kriterlerinin sağlanması yeterli oluyor.

Turkcell Star Çocuk 5 GB ve Turkcell Star Çocuk 10 GB olmak üzere iki seçeneğin sunulduğu paket kapsamında 5 GB paket; ek olarak ayda 2 GB sosyal medya kullanımı, 750 dakika konuşma, 1250 SMS, sınırsız BiP kullanım ve 3 ay ücretsiz reklam engelleme servisi avantajlarıyla aylık 50 TL'ye satın alınabiliyor. Yine aynı özellikleri içeren 10 GB paket ise aylık 60 TL'den satışa sunuluyor.

Turkcell, bu yıl 7 Haziran-7 Temmuzda Turkcell Çocuk paketini tercih edenlere 1 ay boyunca geçerli ek 5 GB tanımlayacak. Ayrıca ebeveynler, çocuklarına hat alırken cazip taksit fırsatları ile cihaz da satın alabilecek.