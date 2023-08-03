Turkcell, Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetişimde 'Mükemmel Sürdürülebilirlik' Skoru Aldı

Turkcell, Synesgy ESG (Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) küresel değerlendirme anketinde 'A' notuyla 'Excellent Sustainability' skorunu aldı. Ayrıca, çevreci çalışmaları için 'Altın Green Check' sertifikasını da kazandı.

Turkcell, Synesgy ESG (Çevresel Sosyal ve Kurumsal Yönetişim) küresel değerlendirme anketinde 'A' notuyla 'Excellent Sustainability' skorunu aldı. Operatör şirketi ayrıca bu skorunu Küçükyalı ve Tepebaşı plazalarındaki çevreci çalışmaları için Bureau Veritas ve Sürdürülebilirlik Akademisi tarafından verilen "Altın Green Check" sertifikasını da alarak taçlandırdı.

Yeni skor ve sertifika ile ilgili konuşan Turkcell Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Alper Ergenekon, "CDP (Karbon Ayak İzi Raporlaması) skoru ile sektörde lideriz. Sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi; negatif etkimizi sıfırlama ve aynı zamanda pozitif etkimiz için inovatif çözümler sunma yaklaşımıyla yürütüyoruz. Uluslararası derecelendirmeler, sertifika, ödül ve skorlar; durduğumuz yerin doğru olduğunu gösteriyor. 'Mükemmel Sürdürülebilirlik' skoru için de bu anlamda gururluyuz. Türkiye'nin sektöründe yenilenebilir enerjiye en çok yatırım yapan şirketi olarak ülkemiz ve dünyamız için sosyal ve çevresel etkiyi artıracak iş modellerini hayata geçirmeye devam edeceğiz" dedi.