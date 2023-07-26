TÜRKBESD: İç satışlar artarken ihracat azaldı

TÜRKİYE Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), 2023 yılının ilk 6 aylık verilerini değerlendirdi. TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, 2023 yılı ilk 6 ay verilerine baktığımızda 6 ana üründe iç satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 oranında arttı. Aynı dönemde ihracatımız ise aynı döneme kıyasla yüzde 13 azaldı dedi. Yeni bir evin beyaz eşya maliyeti hakkında da konuşan Sığın, Fiyat olarak bir şey söyleyemeyiz ama ortalama hane halkı gelirinin yüzde 7 ile 10'u arasında tercihlerine göre değişiyor diyebiliriz ifadelerini kullandı.

TÜRKBESD, Şişli'de bir otelde gerçekleştirdiği toplantıyla 2023 yılının ilk 6 ayının verilerini değerlendirdi. Toplantıda konuşan TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, Beyaz eşya sektörünün yılın ilk yarısındaki durumunu açıkladı. Dış pazardaki küçülmenin ülkemize de yansıdığını söyleyen Sığın, yılın geri kanında ve 2024'te gelişmelerin olumlu olacağını söyledi. Ülkemizde yaşanan deprem felaketinin de rakamlara etkisinin olduğunu söyleyen Gökhan Sığın, 2024 yılının daha olumlu olacağını dile getirdi.

İÇ SATIŞ ARTARKEN, İHRACAT AZALDI

TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, 2023 senesi için büyüme tahmini 2.8 iken 2024 yılı için Türkiye'nin büyüme tahmini 3.8 gözüküyor. Enflasyon oranı olarak bakarsak, üretici ve tüketici arasındaki enflasyon oranının kapandığını görüyoruz. Çin'den sonra yüzde 7'lik, yani dünyadaki üretimin yüzde 7'lik kısmının Türkiye de olduğunu söylüyorum. Beyaz eşya sektöründe dünyanın 2'nci üretim üssüyüz. 33 milyonluk üretimimizle ve 26 milyonluk ihracat performansımızla beyaz eşya sektörü sadece üretim ve satış ağı ile değil temas halinde olduğu tüm üretim ve hizmet sektörüyle büyük bir ekosistem oluşturuyor. 2023 yılı ilk 6 ay verilerine baktığımızda 6 ana üründe iç satışlarımız geçen yılın aynı dönemine baktığımızda yüzde 18 oranında arttı. Aynı dönemde ihracatımız ise aynı döneme kıyasla yüzde 13 azaldı dedi.

ALIM KARARINI ÖTELEMEMENİN NEDENİ ENFLASYON

Yaz aylarının gelmesi ve düğün sezonunun açılması ile beyaz eşya fiyatlarındaki artışı değerlendiren Sığın, Bu ara vatandaşın alımlarını ve kararını ötelememesinin en büyük sebebi enflasyon, çünkü tüketicilerin pek çoğunda fiyatların artacağına dair bir kaygı var. Bu da Türkiye'de mevsim normallerinin aynı şekilde gerçekleşmesine sebep oluyor. İlaveten beyaz eşya evlerin ihtiyacı ve lüks tüketim değil dolayısıyla tüketiciler ihtiyaçlarını hiçbir şekilde ötelemiyorlar. Sadece yaz ayında evlilikler olarak düşünmeyelim, Türkiye'de hane sayısı artıyor. Daha küçük haneler, tek kişilik haneler, öğrenci haneleri, memurların yer değiştirmesi, aynı zamanda ülkemize gelen göç ile iç pazara etkisi büyük diye konuştu.

BEYAZ EŞYA MALİYETİ HANE GELİRİNİN YÜZDE 7'SİNE DENK GELİYOR

Yeni bir evin beyaz eşya maliyeti konusunda konuşan Gökhan Sığın, Fiyat olarak bir şey söyleyemeyiz ama ortalama hane halkı gelirinin yüzde 7 ile 10'u arasında tercihlerine göre değişiyor diyebiliriz. Dolayısıyla oldukça önemli bir yatırım, alışveriş yapıldığında tüketiciler bu konuda çok akılcı davranıyor. Enerji ve kaynak verimli ürünler tercih ediyorlar dedi.

İLAVE VERGİ ARTIŞI UMARIZ OLMAZ

Önceki dönemde bir KDV artışı geldiğini ve bunun beyaz eşyaya yansıdığını dile getiren Sığın, İlave bir vergi düzenlemesi olup olmayacağı konusunda dernek olarak bir ön görümüz olmayacak ancak olmamasını temenni ediyoruz. Çünkü her vergi artışı maalesef tüketicinin cebinden çıkan parayı arttırıyor ve talebi azaltıcı yönde bir etkisi var şeklinde konuştu.