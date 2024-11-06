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Türk Zeytinyağı İhracatı 2023/24 Sezonunda 506 Milyon Dolar Kazandırdı

Türk Zeytinyağı İhracatı 2023/24 Sezonunda 506 Milyon Dolar Kazandırdı
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Türk zeytinyağı sektörü, zorlu bir sezon geçirmesine rağmen 70 bin 750 ton zeytinyağı ihraç ederek 506 milyon dolarlık döviz girişi sağladı. 2023/24 sezonunda zeytinyağı ihracatının miktar bazında yüzde 52 düşmesine karşın, ortalama ihraç fiyatındaki artışla döviz kaybı yüzde 29'da kaldı. 2024/25 sezonunda 200 bin ton ihracat hedefleniyor.

Zeytinyağı sektörü kısıtlama ve kotalarla geçirdiği zorlu 2023/24 sezonunda 70 bin 750 ton zeytinyağı ihraç ederek 506 milyon 374 bin dolar dövizi Türkiye'ye kazandırdı. 2023/24 sezonunda prina yağı ihracatı da 11 bin 38 ton karşılığı 48 milyon 59 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Eylül ayı sonunda biten sofralık zeytin ihracat sezonunu 210 milyon dolarla geride bırakan Türk zeytincilik sektörü, 2023/24 sezonunu 765 milyon dolarlık döviz getirisiyle geride bırakmış oldu.

Türk zeytincilik sektörü olarak 2022/23 sezonunda 932 milyon dolarlık ihracat yaptıklarını hatırlatan Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Emre Uygun, 2023/24 sezonunda, 2022/23 sezonuna göre ihracatta zeytinyağı kaynaklı yüzde 18 kayıp yaşadıklarını belirtti.

Türk zeytinyağı sektörünün, çetin geçen 2023/24 sezonunda 70 bin 750 tonluk ihracatının 54 bin 405 tonluk dilimini ambalajlı ihraç ettiğini paylaşan Uygun, "Aslında ambalajlı zeytinyağı ihracatının çok büyük kısmı büyük ambalaj olarak yapıldı ve dökme zeytinyağı ihracatının yerini aldı. Son dönemde kota verilmesi ve kısıtlamaların kalkmasıyla birlikte dökme ve varilli zeytinyağı ihracatımız 100 milyon dolar oldu" şeklinde konuştu.

Zeytinyağı dolar bazında yüzde 54 değer kazandı

Altın sıvı olarak tabir edilen zeytinyağı 2023/24 sezonunda altın gibi ihraç edildi. EZZİB Başkanı Emre Uygun, zeytinyağının 2022/23 sezonunda ortalama ihraç fiyatının 4,64 dolar olduğunu, 2023/24 sezonunda dolar bazında yüzde 54'lük artışla 7,16 dolara ilerlediğini vurguladı. Uygun şöyle devam etti; "Zeytinyağı ihracatında miktar bazında düşüş yüzde 52'ye ulaşırken, ortalama ihraç fiyatındaki artış sayesinde döviz getirisindeki gerileme yüzde 29'la sınırlı kaldı."

2024/25 sezonunda ihracat hedefi 200 bin ton

Türkiye'nin 2024/25 sezonunda 475 bin tonluk zeytinyağı rekoltesiyle İspanya'nın ardından dünya ikincisi olacağı bilgisini veren EZZİB Başkanı Emre Uygun, "Rekolteyi katma değere dönüştürebilmek, üreticilerimizin emeklerinin karşılığını alması sağlamak için 2024/25 sezonunda 200 bin ton zeytinyağı ihracatı hedefliyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

ABD, zeytinyağı ihracatında lider

2023/24 sezonunda Türkiye, 120 ülkeye zeytinyağı ihraç ederken zirvede 135 milyon dolarlık tutarla Amerika Birleşik Devletleri yer aldı. İspanya 110 milyon dolarla ikinci olurken, İtalya'ya 42,8 milyon dolarlık altın sıva ihraç edildi.

Türk zeytinyağı sektörünün son yıllarda güç kazandığı ihraç pazarlarından Japonya'ya 2023/24 sezonunda ihracatı yüzde 19'luk artışla 28 milyon dolardan 33,5 milyon dolara yükseldi. Türkiye'nin zeytinyağı sektöründe geleneksel ihraç pazarlarından Suudi Arabistan'a 15,7 milyon dolarlık zeytinyağı ihraç edildi. Rusya 14 milyon dolarlık Türk zeytinyağı talep ederken, Almanya'ya 7,7 milyon dolar, Portekiz'e 7,4 milyon dolar, Brezilya ve Avustralya'ya 6'şar milyon dolarlık altın sıvı ihraç edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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