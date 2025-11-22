Haberler

Türk Yatırımcılar Dubai'de Gayrimenkul Alımında Zirveye Çıkıyor

Güncelleme:
Son yıllarda Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul yatırımları hızla artıyor. 2024'te Dubai'den 10 bini aşkın konut satın alan Türkler, gayrimenkul yatırımlarında en dikkat çekici gruplardan biri haline geldi.

Son yıllarda yurt dışı gayrimenkul yatırımlarına Türk vatandaşlarının ilgisi hızla artarken, Dubai bu yatırım akışının en dikkat çekici adresi haline geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ödemeler dengesi verilerine göre, Türk vatandaşlarının yurt dışında gayrimenkul yatırımları 2024 yılında 2,513 milyar dolar seviyesine ulaşmıştı. Bu yatırımların önemli bir adresi ise son yıllarda Dubai oldu. Türk vatandaşları 2024 yılında Dubai'den 10 bin adedin üzerinde konut satın aldı.

"Türk vatandaşları, Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapan ülkeler arasında ilk üç sırada yer alıyor"

Emlak Yatırım Danışmanı Burak Ustaoğlu, Türklerin Dubai ilgisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ustaoğlu, "Türk yatırımcıların yurt dışında gayrimenkul yatırımlarına ilgisi artıyor. 2024 yılında Türk vatandaşları Dubai'den 10 bini aşkın konut satın aldı. Türk vatandaşları, Dubai'de gayrimenkul yatırımı yapan ülkeler arasında ilk üç sırada yer alıyor" dedi.

"Türkiye zengin Arapları beklerken zengin Türkler Dubai'ye geldi"

Türk yatırımcıların ilgisinin son yıllarda hızla arttığını vurgulayan Ustaoğlu, "Türkiye zengin Arapları beklerken zengin Türkler Dubai'ye geldi. Tek seferde kat kapatan, hatta birden fazla kat alan yatırımcılar bile var" ifadelerini kullandı. Dubai'de döviz bazlı kira getirilerinin yatırımcılara önemli avantaj sunduğunu belirten Ustaoğlu, "Dubai'de amortisman süresi ortalama 10-12 yıl. Bazı fırsat bölgelerinde bu süre 7-8 yıla kadar düşebiliyor. En önemli avantajlardan biri ise sıfır vergi. Kira geliriniz için vergi ödemiyorsunuz; mülk değeriniz artsa bile yine vergi yok. Dubai'nin önümüzdeki yıllarda gayrimenkulde büyümeye devam edeceğini öngörüyoruz" dedi.

"Dubai'nin 130 milyon dolar değerindeki en pahalı penthouse'unu Türk yatırımcı satın almıştı"

Ustaoğlu, Türk yatırımcıların ağırlıklı olarak 400-500 bin dolar bandındaki 1 artı 1 dairelere yöneldiğini, ancak lüks segmentte de dikkat çekici alımlar yapıldığını söyledi. Ustaoğlu, "2024 yılında Dubai'nin en pahalı penthouse'larından biri 130 milyon dolara bir Türk yatırımcı tarafından satın alındı" bilgisini paylaştı. - İSTANBUL

