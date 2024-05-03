Türk Yarışmacılar Balkan Matematik Olimpiyatı'nda Madalya Kazandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 41. Balkan Matematik Olimpiyatı'nda madalya kazanan Türk yarışmacıları tebrik ederek, "Gençlerimiz yine göğsümüzü kabarttı." ifadesini kullandı.

Kacır, Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen olimpiyata ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bakan Kacır, paylaşımında şunları kaydetti:

"Gençlerimiz yine göğsümüzü kabarttı. Bulgaristan'ın Varna şehrinde düzenlenen, 22 ülkeden 137 öğrencinin katıldığı 41. Balkan Matematik Olimpiyatı'nda ülkemiz 3 altın ve 3 gümüş madalya ile birinci oldu. TÜBİTAK Bilim Olimpiyatları Programı kapsamında ülkemizi temsil eden öğrencilerimizden altın madalya kazanan Hakan Gökdoğan, Mehmet Can Baştemir ve Barış Koyuncu'yu, gümüş madalya kazanan İrem Gülce Yazgan, Selim Doğan ve Mehmet Burak Gönül'ü yürekten tebrik ediyor, ömür boyu başarılar diliyorum. Olimpiyatlara katılan tüm öğrencilerimize, ailelerine, öğretmenlerine, akademisyenlerimize teşekkürlerimi sunuyorum."